Lesznek-e elég bátrak a döntéshozók ahhoz, hogy megszüntessék a tragikus magyarországi vízhelyzet okait?

A Zöld Gerilla Mozgalom tagjai szerint sivataggá válik a fél ország, ha a döntéshozók nem kezdenek valamit a vízhelyzettel. Az Alföldet évről évre egyre súlyosabb aszályok sújtják, aminek a természeti következményei mellett a gazdasági hatásai is kézzel foghatók. A termésátlagok visszaesnek, munkahelyek sodródnak veszélybe, előbb-utóbb pedig a hazai fogyasztók is érzik majd, hogy milyen súlyos a helyzet.

Néhányan a Mad Max által ihletett öltözékben érkeztek a felvonulásra. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A Kárpát Sivatag Projekt: Tevekaraván 2.0 a második tevés felvonulás volt, 2024-ben rendezett hasonlót először a szervezet. A zenés felvonulást most is gólyalábasok és artisták színesítették, a támogatók pedig transzparensekkel fejezték ki a véleményüket. Az Erzsébet téren gyülekező mintegy száz résztvevő (plusz a tevék és egyéb állatok) rövid beszédek után vonult át az Agrárminisztérium épülete elé, ahol nem meglepő módon idén sem vette át senki a petíciójukat, igaz, idén már nem is hozták magukkal, mert számítottak rá, hogy nem lesz rá fogadókészség.

Nem előzmények nélküli, és folytatás is lesz

A szervezőknek nemcsak tevés akcióik voltak eddig. 2021 óta szerveznek demonstrációkat, és az elsivatagosodás elleni fellépés sürgetésére vetettek már be kecskét is. Kulcsár László alföldi gazdálkodó, a mozgalom elnöke most szakértőket és aktivistákat kért fel, hogy osszák meg álláspontjukat a vízgazdálkodási kérdésekben.

Az Erzsébet téren Kulcsár elmondta, hogy a rendezvény egy úgynevezett „anti-pride”, mivel cseppet sem büszkék az agrárminiszter, Nagy István tevékenységére. Olyannyira nem, hogy pár hete a miniszter gyámság alá helyezését kezdeményezte a mozgalom (kérelmükre egyelőre nem érkezett hivatalos válasz). Viszont rögtön javasolnának is helyette egy agárügyi minisztert, Cifra kutyát, aki eddig semmiféle hülyeséget nem ugatott össze vízügyekben.

Kulcsár László és a lábánál Cifra, az agárügyi miniszterjelölt Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Keresztes László Lóránt parlamenti (jelenleg független, korábban LMP-s) képviselő a nemzeti szuverenitás védelmével állította párhuzamba a vízgazdálkodás fontosságát és a vizek megóvását, megőrzését. Magyar Kitti vidékfejlesztési mérnök elmondta, hogy az olyan szennyező és alacsony hozzáadott értékű iparágak támogatása helyett, mint az akkumulátorgyártás, a hatékonyabb tájgazdálkodásra épülő mezőgazdaság támogatására lenne szükség.

Keresztes László Lóránt tevével szelfizik az Erzsébet téren. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A rendezvény megszólalói bíznak abban, hogy megnyugtató megoldás születik majd a magyarországi vízhelyzet kezelésére, azt viszont nem hiszik, hogy ez egyhamar megvalósulhat. A Víz Koalíció hiába építi szakemberek tudására a munkáját, meglátásaik és javaslataik fogadókészség nélkül nem ütik át az illetékes tárca ingerküszöbét, így meg sem hallgatják őket. És nem csak a mezőgazdaságot érintő problémák, hanem az ivóvízhálózat állapotának ügyében sem.

A követelések ugyanazok

A Zöld Gerilla Mozgalom követelései az elmúlt években változatlanok maradtak: továbbra is azt várják az agrártárcától, hogy jelölje ki a vízvisszatartásra alkalmas területeket, alakítsa át a támogatási rendszert, és tegye kötelezővé a művelési ágváltást, vagyis a tájhasználatváltást.