Lesznek-e elég bátrak a döntéshozók ahhoz, hogy megszüntessék a tragikus magyarországi vízhelyzet okait?
A Zöld Gerilla Mozgalom tagjai szerint sivataggá válik a fél ország, ha a döntéshozók nem kezdenek valamit a vízhelyzettel. Az Alföldet évről évre egyre súlyosabb aszályok sújtják, aminek a természeti következményei mellett a gazdasági hatásai is kézzel foghatók. A termésátlagok visszaesnek, munkahelyek sodródnak veszélybe, előbb-utóbb pedig a hazai fogyasztók is érzik majd, hogy milyen súlyos a helyzet.
A Kárpát Sivatag Projekt: Tevekaraván 2.0 a második tevés felvonulás volt, 2024-ben rendezett hasonlót először a szervezet. A zenés felvonulást most is gólyalábasok és artisták színesítették, a támogatók pedig transzparensekkel fejezték ki a véleményüket. Az Erzsébet téren gyülekező mintegy száz résztvevő (plusz a tevék és egyéb állatok) rövid beszédek után vonult át az Agrárminisztérium épülete elé, ahol nem meglepő módon idén sem vette át senki a petíciójukat, igaz, idén már nem is hozták magukkal, mert számítottak rá, hogy nem lesz rá fogadókészség.
Nem előzmények nélküli, és folytatás is lesz
A szervezőknek nemcsak tevés akcióik voltak eddig. 2021 óta szerveznek demonstrációkat, és az elsivatagosodás elleni fellépés sürgetésére vetettek már be kecskét is. Kulcsár László alföldi gazdálkodó, a mozgalom elnöke most szakértőket és aktivistákat kért fel, hogy osszák meg álláspontjukat a vízgazdálkodási kérdésekben.
Az Erzsébet téren Kulcsár elmondta, hogy a rendezvény egy úgynevezett „anti-pride”, mivel cseppet sem büszkék az agrárminiszter, Nagy István tevékenységére. Olyannyira nem, hogy pár hete a miniszter gyámság alá helyezését kezdeményezte a mozgalom (kérelmükre egyelőre nem érkezett hivatalos válasz). Viszont rögtön javasolnának is helyette egy agárügyi minisztert, Cifra kutyát, aki eddig semmiféle hülyeséget nem ugatott össze vízügyekben.
Keresztes László Lóránt parlamenti (jelenleg független, korábban LMP-s) képviselő a nemzeti szuverenitás védelmével állította párhuzamba a vízgazdálkodás fontosságát és a vizek megóvását, megőrzését. Magyar Kitti vidékfejlesztési mérnök elmondta, hogy az olyan szennyező és alacsony hozzáadott értékű iparágak támogatása helyett, mint az akkumulátorgyártás, a hatékonyabb tájgazdálkodásra épülő mezőgazdaság támogatására lenne szükség.
A rendezvény megszólalói bíznak abban, hogy megnyugtató megoldás születik majd a magyarországi vízhelyzet kezelésére, azt viszont nem hiszik, hogy ez egyhamar megvalósulhat. A Víz Koalíció hiába építi szakemberek tudására a munkáját, meglátásaik és javaslataik fogadókészség nélkül nem ütik át az illetékes tárca ingerküszöbét, így meg sem hallgatják őket. És nem csak a mezőgazdaságot érintő problémák, hanem az ivóvízhálózat állapotának ügyében sem.
A követelések ugyanazok
A Zöld Gerilla Mozgalom követelései az elmúlt években változatlanok maradtak: továbbra is azt várják az agrártárcától, hogy jelölje ki a vízvisszatartásra alkalmas területeket, alakítsa át a támogatási rendszert, és tegye kötelezővé a művelési ágváltást, vagyis a tájhasználatváltást.