Egy tizennyolc színű geometriai feladvány

Bongard-probléma már korábban is szerepelt az Ész Ventura rovatban. Ezek a problémák eredetileg alakfelismerők számára készült kihívások, legyenek azok emberek vagy gépek. A megoldó célja, hogy felismerje az azonos oldali ábrákban a közös tulajdonságot. Az alábbi feladvány viszont egészen különleges, mert nincsenek ábrák, csak színek. Ha színtévesztő vagy, az se baj, mert megadtam a színek CSS szabvány szerinti hivatalos neveit.

263. feladvány: Színes Bongard-probléma

A kérdés az, hogy miben különböznek a függőleges elválasztó vonal bal oldalán lévő ábrák, azaz színek a jobb oldalon lévő színektől. Az színek elhelyezkedése és sorrendje lényegtelen egy csoporton belül. Azt kell tehát kitalálni, hogy mi az a közös tulajdonság, ami teljesül a bal oldali csoport összes színére külön-külön, de nem teljesül a jobb oldali csoportban szereplő színekre. Azt is mondhatnánk, hogy a jobb oldali színek mindegyike kakukktojás a bal oldali csoport vonatkozásában, és fordítva.

1. Tipp A megoldásnak köze van a geometriához, ahogy az a címből is kiderül!

2. Tipp Két segítő szó: sRGB (standard RGB), háromszög.

Megoldás A színeket monitoron a vörös, zöld és kék alapszínekből szokták kikeverni, azonban nagyon sokféle RGB színtér létezik. Weben és böngészőkben az egyik leggyakoribb az sRGB, amit 1996-ban javasolt a HP és a Microsoft. Az hogy milyen RGB értékek tartoznak egy színhez a monitoron egy digitális színmérő alkalmazással mérhető, de a megjelenített képfájltól, a monitortól, a böngészőtől és az operációs rendszertől is függhet a végeredmény. Mindenesetre a feladatban szereplő színeknek van hivatalos nevük, így akár mérés nélkül is beazonosíthatók. A bal oldalon az alábbi színek szerepelnek, ahol zárójelben az RGB értékek találhatók: Dodger Blue (30, 144, 255), Tomato (255, 99, 71), Lime Green (50, 205, 50), Forest Green (34, 139, 34), Dark Slate Blue (72, 61, 139), Indian Red (205, 92, 92), Chocolate (210, 105, 30), Green Yellow (173, 255, 47), Sienna (160, 82, 45). A jobb oldalon a következő színek szerepelnek: Rosy Brown (188, 143, 143), Steel Blue (70, 130, 180), Light Green (144, 238, 144), Medium Orchid (186, 85, 211), Turquoise (64, 224, 208), Dark Slate Gray (47, 79, 79), Dark Khaki (189, 183, 107), Light Coral (240, 128, 128), Hot Pink (255, 105, 180). A két csoportot az különbözteti meg egymástól, hogy a jobb oldali számhármasokból, mint távolságokból szerkeszthető lenne háromszög, míg a bal oldaliakból nem, ez utóbbiaknál ugyanis a legnagyobb érték mindig nagyobb, mint a másik két érték összege, ami ellentmond a háromszög-egyenlőtlenségnek.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.