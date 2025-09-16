Olcsón megúszhatja a Boeing, hogy tavaly repülés közben kizuhant egy 737 Max álajtaja

3,1 millió dolláros (1 milliárd forintos) büntetés kiszabását javasolta a Boeingre az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) az Alaska Airlines 737 Max 9 gépéből kiszakadt álajtó incidenssel és más szabályszegésekkel összefüggésben – írta meg hétfőn az ArsTechnica.

Az FAA közleménye szerint a bírság 2023 szeptembere és 2024 februárja közötti biztonsági szabályszegésekre vonatkozik, és összege – ami a Gizmodo-t egy ejnye-bejnyére emlékezteti – a jogszabályok által megengedett lehető legmagasabb.

Az előző pénzügyi negyedévben 22,7 milliárd dolláros bevételt és 612 millió dolláros nettó veszteséget jelentő cégnek 30 napja van, hogy reagáljon a hatóság állításaira. 2024 januárban az Alaska Airlines Portland és Ontario között utazó 737 Max 9-eséből repülés közben szakadt ki egy álajtó (door plug). A gép sikeres kényszerleszállást hajtott végre, de az incidensben három utas könnyebben megsérült.

A kiszakadt álajtó lefóliázott helye az Alaska Airlines 737 Max 9 gépén 2024 januárjában Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

„Az FAA több száz minőségellenőrzési szabályszegésre bukkant a Boeing Washington állam Renton városában található 737-es gyárában, és a Boeing alvállalkozó Spirit AeroSystems kansasi Wichita városban elhelyezkedő gyárában. Emellett a Boeing két, repülésre alkalmatlan gépet mutatott be az FAA-nek, hogy adják ki rájuk a légialkalmassági tanúsítványt, miközben saját minőségbiztosítási rendszerüket sem követték” – áll a közleményben.

Emellett a hatóság bizonyítékot talált arra, hogy a Boeing egyik munkatársa nyomást gyakorolt a cég ODA minőségbiztosítási részlegénél dolgozó ellenőrre. Ezzel egy Boeing 737 Max gép ellenőrzésén történő átengedését akarta elérni, hogy a vállalat teljesíteni tudja a beígért szállítási ütemtervet, miközben a repülőgép állapota az ellenőr szerint nem felelt meg az előírásoknak.

A Boeing körüli problémákkal és azok mélyebb okaival márciusban részletes cikkben foglalkoztunk, amiből az is kiderül, hogy az Airbus eddig miként úszta meg az amerikai riválisáéhoz hasonló botrányokat.