Jön a korallkímélő, pollenből készült naptej

Egyre fontosabb lenne a fenntartható napvédelem, de attól eltekintve, hogy néhány népszerű üdülőhelyen, így például Palaun vagy Hawaii-on betiltották az oktinoxátot vagy oxibenzont tartalmazó készítményeket, túl sok előrelépés nem történt a témában. Ez is valami: ez utóbbiról kiderült, hogy halálos méreg a korallok számára, és bár a teljes hatásmechanizmus még nem ismert, az is valószínű, hogy a fényvédő készítmények a tengeri élővilág többi részének sem tesznek jót.

Pláne abban a mennyiségben nem, ahogyan a tengerbe kerülnek: a Szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem (NTU) becslései szerint évente 6000 és 14000 tonna közötti mennyiség jut belőlük a vizekbe. Az ásványi alapú készítmények már nem okoznak annyi kárt, de ezeket még nem vizsgálták ki eléggé.

Az egyetem anyagtudósai ezért nekiláttak egy olyan környezetbarát fényvédő készítmény kikísérletezésének, ami egyszerre véd az UVB-sugárzástól, de a koralloknak sem árt. A megfelelő alapanyagot végül a természetben találták meg: a pollen rendkívül ellenálló a sugárzással szemben, a belőle készült gél pedig nagyjából ugyanolyan hatékony védelmet nyújt a bőrnek, mint a kereskedelmi forgalomban egyelőre kapható szerek.

30-as fényvédő faktor

A kutatók az új krémhez a kínai teacserje (Camellia sinensis) és a napraforgó (Helianthus annuus) virágporát használták. Cho Nam-Joon, a kutatás eredményeit összefoglaló tanulmány egyik szerzője szerint a cél az volt, hogy környezetkímélő, hatékony és olcsó alternatívát kínáljanak a mostani napvédő krémek helyett.

A próbákon a teacserje pollenje jobban teljesített, az egereken végzett kísérleteken a vízalapú gélben elkevert virágpor pedig sikeresen megvédte az állatokat a leégéstől. A teacserjéből készült krém fényvédő faktora 30-as volt, a napraforgóból készülté mindössze 5-ös.

A kutatók ezután megvizsgálták, hogy hogyan hat az új készítmény a korallok egészségére, ehhez az egyik akváriumba hagyományos fényvédő krémet adagoltak, a másikba az új, pollenből készültet. Az első akváriumban elhelyezett korall két nap után már fehéredni kezdett, két hét után pedig teljesen kifehéredett, míg a teapollenes krém egyáltalán nem ártott az itt elhelyezett korallnak, ami még két hónap elteltével sem mutatta a fehéredés jeleit.

Azért még nem érdemes a boltba rohanni: az ugyan már kiderült, hogy a koralloknak biztonságos a krém használata, de az még nem, hogy az embereknek is az-e, a szükséges engedélyekhez és további vizsgálatokhoz pedig még 5-8 év szükséges, utána kerülhet majd kereskedelmi forgalomba a pollenalapú naptej.