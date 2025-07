Leállítja az EU-ban a politikai hirdetéseket platformjain októbertől a Meta

A Meta leállítja a politikai hirdetéseket az EU-ban októbertől, mert szerinte betarthatatlanok azok a követelmények, amelyeket az új uniós szabályozás ír elő annak érdekében, hogy a kampányok transzparensebbek legyenek – számol be a Financial Times.

Pénteken jelentette be a techóriás, hogy beszünteti a „politikai, választási és társadalmi” hirdetéseket a platformjain, amilyen a Facebook és az Instagram.

A lépés még az előtt történik, hogy az EU teljes körűen bevezetné átláthatósági és politikaireklám-szabályozását, amely feltételeket szab az online platformok számára politikai tartalmak megjelenítésére vonatkozóan. A cél, hogy az unió reagáljon az információk manipulálásával és a választásokba való külföldi beavatkozással kapcsolatos aggályokra, valamint a személyes adatok politikai reklámcélú használatára. Mindez része az unió törekvéseinek, amelyek a demokratikus folyamatok védelmét és az online dezinformáció terjedésének megakadályozását szolgálják. A szabályozás már él, ám legtöbb rendelkezése csak októberben lép életbe.



A Meta lépése viszont jelzi azt a konfrontatívabb megközelítést, amelyet az amerikai techóriás Donald Trump megválasztása óta az európai szabályozó hatóságokkal szemben alkalmaz. Az amerikai cégek közül a legélesebben bírálja az EU digitális szabályozását, amely a transzatlanti kereskedelmi tárgyalások egyik fő kérdése, és a Trump-kormány kritikáinak célpontja is.

A Meta szerint a szabályozás „jelentős működésbeli kihívást és jogi bizonytalanságot” jelentene. A mostani korlátozásuk csak a hirdetéseket érinti, azaz politikai szereplők, jelöltek továbbra is posztolhatnak, megnyilvánulhatnak a Meta platformjain. Tavaly a Google is bejelentette, leállítja a politikai hirdetéseket mielőtt a szabályozás életbe lép.



A hónap elején a Meta azt is közölte, nem írja alá az EU mesterséges intelligenciával kapcsolatos magatartási kódexét, amely a vállalatoknak segít betartani az AI-jogszabály augusztus elején hatályba lépő általános szabályait. Az OpenAI és az Anthropic például ígéretet tettek arra, hogy aláírják, de a Meta szerint a magatartási kódex bizonytalanságot okoz és túllépi az AI-jogszabály hatályát.

