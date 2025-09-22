Az aszpirin olcsó és széleskörű megoldás lehet bizonyos típusú rákos megbetegedések kezelésére

Az aszpirin segíthet megelőzni bizonyos daganatos betegségek kiújulását – találta egy friss, svéd kutatás. A Karolinska Intézet és a Karolinska Egyetemi Kórház kutatói 33 kórházból több mint 3500 vastagbél- vagy végbélrákos beteget vontak be a kutatásba – az ALASCCA nevű vizsgálatba olyan svéd, norvég, dán és finn daganatos betegeket figyeltek meg a kutatók, akik átestek a műtéten. A kutatás célja az volt, hogy felmérjék, az aszpirin kis mennyiségű napi szedése hogyan befolyásolja a bizonyos genetikai deformációkkal rendelkező rákos megbetegedések kiújulását – írja a Knowridge.

A vastagbél- és végbélrák kialakulása évente mintegy kétmillió embert érint, és a betegek közel 40 százalékánál áttétek (a rosszindulatú daganat másodlagos, azaz más szervekre történő átterjedése) alakulnak ki. Az aszpirin szedése azért lehet kulcsfontosságú ebben az esetben, mert a gyógyszer csökkentheti a sejtek belsejében zajló, osztódásáért és növekedésért felelős PIK3 jelátviteli gének útvonalát. Ha ezek a sejtek a műtét után kontrollálatlanul fejlődnek tovább, az a rák kiújulásához vezet.

A New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent kutatásban részt vevő betegeknél megvizsgálták, hogy a daganatuk mutat-e mutációt a PIK3 útvonalban. Akiknél igen, azok egy része 160 mg aszpirint, a másik része placebo tablettát kapott. Ezeknek a szedését három évig kellett folytatniuk a tesztalanyoknak, majd kiderült, hogy az aszpirint szedő csoportban 55 százalékkal kisebb volt a rosszindulatú daganatok kiújulásának esélye, mint a kontrollcsoportban.

A kutatók szerint az aszpirin hatásosságának magyarázata az, hogy csökkenti a gyulladásos folyamatokat az emberi szervezetben, visszafogja a tumor tovább terjedéséért felelős apró vérsejtek aktivitását és lelassítja a daganat növekedését. „Ez egyértelmű példa arra, hogyan használhatjuk a genetikai információt a kezelés személyre szabására, miközben erőforrásokat és szenvedést is megspórolunk” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Anna Martling professzor. A gyógyszer ugyanis meglehetősen olcsó, illetve könnyen és széles körben hozzáférhető, ráadásul a személyre szabott kezelések kialakításában is alkalmazható.

A vastagbél- és hasnyálmirigyrák kezelésére a kutatók nemrég egy oltóanyagot is kifejlesztettek. Ennek célja szintén az áttétek kialakulásának megelőzése bizonyos gének mutációinak megakadályozásával.