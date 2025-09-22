Méhvérzési rendellenességet okozhat a hosszú covid

A hosszan tartó covidnak köze lehet a rendellenes méhvérzések kialakulásához – számolt be az Edinburgh-i Egyetem reproduktív egészség központja egy frissen végzett kutatás eredményeiről. Az Egyesült Királyságban a nők már a pandémia előtt is tömegesen fordultak orvoshoz rendellenes méhvérzéssel. Ebben az időszakban háromból egy nő tapasztalt túlzott menstruációs vérveszteséget, a menopauzához közeledőknél kettőből egy nő fordult ugyanezekkel a problémákkal orvosához. Ez évente 800 ezer vérzési rendellenességgel küzdő nőt jelentett a szigetországban.

A Nature Communications folyóiratban megjelent kutatáshoz több mint 12 ezer, az Egyesült Királyságban élő nőt vontak be a kutatók. A covid és a rendellenes méhvérzés kapcsolatát online kérdőívvel, prospektív tünetkövető kohorsszal és időzített szérum- és endometrium-mintavétellel vizsgálták a szakemberek. A résztvevők közül 9423 nőnek nem volt covid-diagnózisa, 1716 korábban akut covidon esett át, 1048 pedig hosszú covidról számolt be. A kutatáshoz 10, hosszú covidon átesett nőtől vettek szérummintát (vérmintát), és hasonlították össze a járvány előtti kontrollcsoport eredményeivel. A kutatók továbbá hét, hosszú coviddal küzdő résztvevőtől endometrium-biopsziát (a méh nyálkahártyájából származó szövetminta) és 10, covidból kigyógyult nőtől szérummintát szereztek – írja a Medical Xpress.

Ezek alapján a kutatás azt az eredményt mutatta, hogy a nem covidos csoporthoz képest a hosszú covidon átesett nők erősebb menstruációs vérzéssel, több ciklus közti vérzéssel és a menstruáció megszűnésével élnek együtt. Ugyanakkor a valaha megfertőződöttek nagyobb eséllyel menstruálnak nyolc napnál tovább, mint azok, akik soha nem kapták el a vírust. A méhnyálkahártyában is találtak eltéréseket a kutatók, ugyanis a menstruáció ideje alatt és a ciklus korábbi szakaszaiban is kevesebb volt az androgénreceptorokat (a nemi jellegek kialakulásában résztvevő hormonokhoz kapcsolódó fehérjék) hordozó sejtek mennyisége a covidos résztvevőknél.

A hosszú coviddal élő nők vérében a menstruáció alatt magasabb volt a gyulladást jelző tumor nekrózis faktor szintje (aminek a gyulladásra adott immunválaszban van szerepe), és a méhnyálkahártyában is megjelentek kisebb immunsejt-csoportosulások, amik arra utalnak, hogy gyulladásos folyamatok zajlanak a menstruáció idején. A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy bár a covid negatívan hatott a méhvérzési mechanizmusokra, a petefészkek működése természetes maradt.