Gyorsabban öregednek azok, akiknek az apja kamaszkorában dohányzott

Egy friss kutatás szerint a tinédzserkori dohányzás következményei nemcsak a dohányzó embert érintik, hanem gyerekeinek biológiai öregedésére is hatással lehetnek. Az Európai Tüdőgyógyászati Társaság (ERS) amszterdami kongresszusán bemutatott tanulmány azt találta, hogy a 15 évesen, vagy fiatalabb korukban dohányzó férfiak fejlődő hímivarsejtjeit olyan mértékben károsítja a cigarettázás, hogy a következő generációnak is átörökíthetik az egészségügyi problémákat.

A kutatók 892 fő bevonásával végeztek epigenetikai vizsgálatot, amellyel a biológiai öregedést mérték. Bár a test öregedésével nem változik meg az emberek DNS-kódja, ezekhez idővel más és más típusú további molekulák kapcsolódnak. Ezek befolyásolják a gének működését, és olyan betegségek kialakulásáért felelősek, mint a rák vagy a demencia. A kutatást a RHINESSA (Észak-Európa, Spanyolország és Ausztrália légzőszervi egészségügyi állapota) nevű, több generációs vizsgálat részeként végezték el a kutatók. A kutatásban részt vevő 7 és 50 év közötti férfiaktól vérmintát vettek az epigenetikai változások elemzéséhez, illetve kérdőíveket töltettek ki velük az apjuk dohányzási szokásaira vonatkozóan.

A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy akiknek az apja pubertáskorban kezdett el dohányozni, azok biológiailag 9-12 hónappal voltak idősebbek azoknál a résztvevőknél, akiknek nem dohányzott ebben az életkorban a férfi szülője. Akiknek az apja is dohányzott tinédzser korában, és maguk is dohányoztak valaha, azoknál a biológiai öregedés 14-15 hónappal is több lehetett, mint ideális esetben. Ugyanakkor a kutatók azoknál a résztvevőknél, akiknél az apa későbbi életszakaszban kezdett el cigarettázni, jóval kisebb biológiai öregedést mértek.

Juan Pablo López-Cervantes, a norvég Bergeni Egyetem (UiB) kutatója kiemelte a megelőzés fontosságát, mert a genetikai öregedés idő előtti bekövetkezése miatt ezek a férfiak nagyobb eséllyel betegszenek meg rákos kórokban, vagy szenvednek demenciával. Ugyanakkor a fejlődő szervezetre nemcsak a dohányzás jelent visszafordíthatatlan károkkal járó veszélyeket, hanem az alkoholfogyasztás és a mozgásszegény életmód is. Korábban megírtuk, hogy az érintett emberek a negatív hatásokat akár már 36 éves koruktól érzékelhetik, és kisebb eséllyel élik meg a hatvan éves kort, mint egészséges társaik.