Kiszárad a Hajógyári-sziget, de a főváros már tervezi az öntözését

Zebrák legelik a kiszáradt füvet az Óbudai-szigeten egy Bardóczi Sándor által közzétett képen – az állatokat a mesterséges intelligencia varázsolta oda, de a gyep tényleg ilyen. Budapest főtájépítésze szerint júniusban, ami a legcsapadékosabb vegetációs hónap szokott lenni, egyetlen csepp eső sem esett, így nem csoda, hogy a nyírott gyep, amit a póráz nélküli kutyasétáltatók kedvéért tartanak fenn a szigeten, csontig kiszáradt. A táj jelenleg jobban emlékeztet szavannára, mint egy rétre, de Bardóczi szerint van megoldás: öntözni kell.

Az Óbudai-szigeten található rét Bardóczi Sándor június 2-án készült fényképén, az előtérbe a főtájépítész szavannai élővilágot varázsolt a mesterséges intelligencia segítségével Fotó: Bardóczi Sándor / Facebook

Bardóczi szerint a budapesti parkok mindössze 10 százaléka rendelkezik valamilyen automata öntözéssel, az egyre forróbb nyarak miatt egyre fontosabb lenne az intenzív használatú parkok öntözése. Ennek ellenére az öntözőrendszereket az elmúlt 40 évben nem fejlesztették érdemben, sőt, ahogy a főtájépítész írja, inkább a visszafejlődés volt jellemző erre az időszakra.

A Flóriánnál mindjárt fúrnak

Ez változhat most: Bardóczi szerint a Duna közelsége miatt viszonylag egyszerűen lehetne egy kavicságyban szűrt kútból öntözni, amire még lenne is pénz, a gépészetre, az automatikára, a szenzorokra és az öntözőhálózat kiépítésére már nem lenne elég forrás, ezért a Zöld Budapest Alapítvány bevonásával a főváros szeretne külső forrásokhoz, céges támogatásokhoz, adományokhoz jutni.

Bardóczi szerint egy hasonló projekt már előrehaladottabb állapotban van a Flórián téren: a Radó Dezső Terv végrehajtásának részeként már elvégezték a tér geofizikai felmérését, a kútfúrás pedig már megkapott minden engedélyt, így az Örökségvédelmi Hatóságét is, hiszen az itt található régészeti leletek védelme miatt a területen még a faültetéshez is régészeket kell hívni.

A tervezett 20 méter mély kutakkal megoldható lesz a faluház előtti parkos terület környezetbarát öntözése, ahogy a kút a Hajógyári-szigeten is megoldás lehet a szavannai állapotokra, de Bardóczi szerint nem csodafegyverről van szó – viszont a most szóba került két parkban ezzel a módszerrel ki lehetne váltani az ivóvizes öntözést.