Egy gigantikus fekete lyukból kifújó nyalábot örökített meg a James Webb űrtávcső

Lenyűgöző részletességgel örökítette meg a James Webb űrtávcső az M87 galaxis szupernehéz fekete lyukából kifújó nyalábot (jet) – írta meg kedden a New Scientist.

A Földtől 53 millió fényévre található fekete lyuk volt az első, amiről csillagászok egy globális rádióteleszkóp rendszer segítségével képet készítettek. Az Eseményhorizont Teleszkóp (EHT) kollaboráció által 2019 áprilisában közzétett történelmi felvételen egy narancssárga, izzó gázokból álló gyűrű (akkréciós korong) látható, ami egy központi sötét régiót, a fekete lyuk árnyékát veszi körül (ennek területe kétszerese az eseményhorizont által határolt fekete lyukénak).

Az M87 szupernehéz fekete lyuka Fotó: Eseményhorizont Teleszkóp Kollaboráció (EHT)

Maciek Wielgus, az Andalúziai Asztrofizikai Intézet kutatója és kollégái most a James Webb űrteleszkóp közeli infravörös tartományban mérő NIRCam műszerének M87 galaxisról készült megfigyeléseit használták fel arra, hogy a szupernehéz fekete lyukából nagyon nagy távolságra kifújó, extrém forró plazmát megfigyeljék.

Az Astronomy & Astrophysics folyóiratban szeptemberben ismertetett kutatás célja az volt, hogy a már régóta ismert nyaláb fényesebben világító régióit még nagyobb részletességgel tudják vizsgálni. Ezek csillagászok szerint a kifújó nyaláb újra egy szűkebb területre történő összpontosulása, vagy több nyaláb összefonódása révén jöhetnek létre, de a nyalábrégiók kialakulását irányító pontos mechanizmusokat eddig még nem sikerült megérteni.

Amellett, hogy a James Webb segítségével a kutatók eddig nem látott részletességgel pillanthatták meg a nyalábot, sikerült a fekete lyuk sokkal halványabb ellennyalábját is megtalálni, ami az ellenkező irányba fúj ki az objektumból. A két nyaláb vizsgálata így rávilágíthat az M87 galaxist körülvevő gázok eloszlására, amivel a kutatók megérthetik, hogy a Napunknál 6,5 milliárdszor nagyobb tömegű fekete lyuk miként alakítja galaxisának környezetét.