Mától a Facebookon is tilos politikai hirdetéseket feladni

Miután a Meta júliusban bejelentette, hogy az Európai Unió október 10-től hatályba lépő új szabályainak értelmében októbertől betiltja a politikai hirdetéseket a platformjain, október 6-án kedden életbe is lépett ez az új irányelv. A cég közlése szerint így a hirdetők mostantól „nem hozhatnak létre és nem szerkeszthetnek társadalmi kérdésekkel, választásokkal vagy politikával kapcsolatos hirdetéseket”. Az még kérdéses, hogy a korábban indított, de még futó hirdetéseknek mi lesz a sorsa a következő napokban.

Az EU átláthatósági és politikaireklám-szabályozása olyan szigorú feltételeket szab az online platformoknak a politikai tartalmak megjelenítésére vonatkozóan, hogy a nagy techcégek egyszerűbbnek látják, hogy inkább teljes tiltást alkalmazzanak. A szabályozással az a célja az uniónak, hogy reagáljon az információk manipulálásával és a választásokba való külföldi beavatkozással kapcsolatos aggályokra, valamint a személyes adatok politikai reklámokhoz való felhasználására.

A politikai hirdetések tiltása Magyarországon leginkább a Facebookot érinti, de érvényes a Meta többi platformjára (Instagram, WhatsApp, Threads) is.

Ahogy azt a Lakmusz is megírta, az utolsó szabad hirdetési hónapban, szeptemberben még gyorsan elköltöttek 1,3 milliárd forintot a Meta felületein a magyar politikai hirdetők. Ennek legnagyobb része négy kormányzati vagy kormányközeli Facebook-oldalhoz (Orbán Viktor – 292 millió, Nemzeti Ellenállás Mozgalom – 156 millió, Harcosok Klubja – 147 millió, Digitális Polgári Kör – 144 millió forint) köthető, de a top 10-be is csak a Demokratikus Koalíció és Dobrev Klára fért be a kormányhoz köthető oldalakon kívül, 26-26 millió forinttal.

Ezzel egyébként az EU-tagállamok közül messze kiemelkedik Magyarország: szeptemberben nem volt olyan ország, ahol többet költöttek volna politikai hirdetésekre a Metánál, egyedül Németország (2,87 millió euró) tudta megközelíteni a magyar költéseket (3,39 millió euró), de a harmadik helyen álló Olaszország már ennél jóval kevesebbet (1,5 millió euró) fordított politikai reklámokra.

A Google már szeptember 22-től betiltotta az EU-n belül a politikai hirdetéseket, így azóta a YouTube-ról és az AdSense hirdetési rendszeren keresztül megjelenő felületekről is eltűntek a politikai reklámok. Igaz, a kiskapukkal még próbálkoznak: a Telex néhány napja írta meg, hogy a Fidesz még mindig futtat Harcosok Klubja-hirdetéseket, ám azokat egy lengyel cégen keresztül fizeti, és nem politikai, hanem „vállalati, internetes és telekommunikációs kategóriákban futnak”, ami vélhetően az algoritmus bénázásából (esetleg szándékos megtévesztéséből) ered.