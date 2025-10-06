Nálatok is így megy a céges buli és a bónusz kiosztása?

Baja szomszédságában, a Gemenchez tartozó pörbölyi erdőrészben, a Móricz-Duna partján áll hazánk legvastagabb törzsű fája, egy fűzfafélék családjába tartozó csomoros fekete nyárfa (Populus nigra), aminek kerülete mellmagasságban meghaladja a tizenkét métert. A becslések szerint százéves fa sarjak összenövésével alakulhatott ki, négy méteres magasságban négy egyenes törzsre osztódik, de egy közös gyökérzettel rendelkezik. A pörbölyi Titán néven emlegetett faóriást a legegyszerűbben az 55-ös útról letérve, a bajai Duna-híd lábánál lévő Potyka csárdától indulva közelíthetjük meg egy négy kilométeres túraútvonalon, a zöld nyárfalevél jelzést követve.

266. feladvány: Öt logikus a fa körül

Egy cég csapatépítő tréningre megy a pörbölyi erdőbe, ahol a cég öt legeredményesebb alkalmazottját hazánk legvastagabb törzsű fája köré állítják úgy, hogy mindenki csak a két szomszédját látja. A cégvezető mindenki fejére tesz egy kalapot, és elmondja, hogy a kalapok közül három kacsazsírsárga, kettő pedig pulykasonka-rózsaszín, viszont mindenki csak a szomszédai kalapját látja, a sajátját nem.

A fa körül álló öt alkalmazott a legokosabb öt ember a cégben, mindegyik logika szakon végzett az egyetemen. A főnök azt mondja, hogy aki meg tudja mondani, hogy milyen színű kalap van a fején, az kap az év végi bónuszból, de senki nem jelentkezik azonnal. Erre azt mondja, hogy mindenkinek kötelező tippelni, a tippjét pedig egy cetlire kell felírnia, de aki rosszul tippel, az ki lesz rúgva.

Ezután megkérdi őket, hogy ki kéri az első cetlit. Erre valaki határozottan jelentkezik, mire a főnök odavisz neki egy papírfecnit, amire felírhatja a tippjét. Ezután azonnal jelentkezik a másik négy is, hogy ők is tippelnének. Lehetséges az, hogy valójában senki nem tippelt, hanem mindenki biztosra ment, ráadásul teljesen logikus módon?

Tipp Mit láthatnak, ha senki nem jelentkezik rögtön?

Megoldás A két pulykasonka-rózsaszín kalap csak kétféleképpen helyezkedhet el: vagy közvetlenül egymás mellett vannak, vagy másodszomszédosak. Ha viszont másodszomszédosak lennének, akkor a kettejük között lévő látna két pulykarózsaszín kalapot, és mivel összesen csak két pulykasonka-rózsaszín kalap lett kiosztva, ezért tudná, hogy az övé kacsazsírsárga. Mivel viszont senki nem jelentkezett azonnal, elvileg mindenki tudhatja, hogy nem ez a helyzet, tehát van egymás mellett két pulykasonka-rózsaszín kalap, továbbá van egymás mellett három kacsazsírsárga kalap is. Illusztráció: Gáspár Merse Előd Ha viszont van egymás mellett három kacsazsírsárga kalap, akkor van olyan alkalmazott, aki két kacsazsírsárga kalapot lát, és ő tudni fogja magáról, hogy a saját fején is csak kacsazsírsárga kalap lehet. Ő fog elsőként jelentkezni, hiszen a többiek mind ugyanazt látják, vegyesen egy ilyent és egy olyant. Miután viszont ő jelentkezik, a szomszédai hallják is és látják is, hogy a cégvezető hova viszi az első cetlit, így a szomszédai is azonnal tudni fogják, hogy az ő fejükön is kacsazsírsárga kalap van, akik pedig nem a szomszédai, tudni fogják, hogy az ő fejükön pulykasonka-rózsaszín kalap van.

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.