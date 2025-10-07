Megkérdeztük a chatbotokat, hogy ki kapja szerdán a kémiai Nobel-díjat

Kevesebb mint 24 óra múlva a kémiai kategória győzteseinek kihirdetésével folytatódik az idei Nobel-hét. Ha a legnépszerűbb chatbotokon múlna, akkor a díjat Omar Yaghi, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) professzora és kollégái kapnák a retikuláris kémia terén folytatott úttörő munkájukért.

A molekuláris építőkövekből kristályos, rendezett szerkezetek létrehozásával foglalkozó tudományág lehetővé teszi olyan porózus anyagok tervezését, amik gáztárolók, vagy szén-dioxid-leválasztó üzemek építéséhez használhatók. A retikuláris anyagok emellett alkalmasak lehetnek ivóvíz párából történő előállítására, gyógyszerek célba juttatására, vagy elektromos kondenzátorok létrehozására.

A ChatGPT érvelő modellje, a GPT-5 Thinking a retikuláris kémiára tippel, amiért Yaghinak, valamint Makoto Fujitának, a Tokiói Egyetem professzorának és Susumu Kitagawa-nak, a Kiótói Egyetem professzorának adná az elismerést.

A GPT-5 Thinking modell előrejelzése a 2025-ös kémiai Nobel-díjra Fotó: Tóth András/Qubit

Az Anthropic Claude chatbotjának Opus 4.1 modellje szintén Yaghit jelölte meg, mint aki leginkább esélyes az idei kémiai Nobel-díjra. Emellett lehetséges nyertesként hivatkozott Chi-Huey Wong tajvani-amerikai biokémikusra, aki praktikus módszert dolgozott ki a szénhidrátokat tartalmazó fehérjék (glikoproteinek) és oligoszacharidok szintézisére.

A Claude Opus 4.1 modelljének előrejelzése a 2025-ös kémiai Nobel-díjra Fotó: Tóth András/Qubit

A Google Gemini 2.5 Pro modellje is Yaghival indított, majd a Claude-hoz hasonlóan bedobta Wong-ot is esélyesként, valamint Tao Csang-ot, a Daliani Kémiai Fizika Intézet kutatóját, aki a hatékonyabb kémiai reakciókat lehetővé tevő egyatomos katalízis kifejlesztésében vállalat vezető szerepet.

A Google Gemini 2.5 Pro modellje is elsősorban Omar Yaghira tippel Fotó: Tóth András/Qubit

Elon Musk xAI-jának Grok-ja szokásához híven formabontó választ adott, amely szerint Clifford Brangwynne-nek, Anthony Hymannak és Michael Rosennek van a legnagyobb esélye a díjra a sejten belüli fázisszeparált biomolekuláris kondenzátumok terén végzett felfedezéseikért.

Az xAI Grok Expert modelljének előrejelzése a 2025-ös kémiai Nobel-díjra Fotó: Tóth András/Qubit

Yaghi, Tao és Wong Musk chatbotjának listáján is szerepelnek, mint valószínű díjazottak. A Grok még megemlíti Shankar Balasubramanian-t, David Klenerman-t és Pascal Mayer-t is, akik vezető szerepet játszottak a vezető új generációs DNS szekvenálási technológia (NGS), a szintézisen alapuló szekvenálás (SBS) kifejlesztésében.

Szerdán 11:45-kor kiderül, bejöttek-e a chatbotok előrejelzései. Tavaly a kémiai Nobel-díjat megosztva kapta Demis Hassabis és John Jumper, az AlphaFold2 fehérjekutató algoritmus kifejlesztéséért, valamint David Baker új fehérjék számítógépes módszerekkel történő tervezéséért.