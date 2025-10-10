Valami történt húsz éve a Föld mélyében, ami némileg átrendezte a bolygó gravitációs mezejét

Közel 20 évvel ezelőtt különös gravitációs jelet észleltek műholdak Afrika partjainál, ami arra utal, hogy valami történhetett a bolygó mélyén, ami torzította a gravitációs teret. A jelenség az az Atlanti-óceán keleti részén volt tapasztalható, körülbelül két évig tartott és 2007 januárjában érte el csúcspontját – írja cikkében a LiveScience.

A kutatók nemrég fedezték fel a jelet, amikor a Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) műholdak 2003 és -15 között gyűjtött adatait elemezték. A gravitációs anomália ugyanabban az időben történt, mint egy bizonyos geomágneses „rándulás”, a Föld mágneses mezejének hirtelen változása – és ez az új kutatás most azt gyanítja, a két jelenség hátterében egy korábban nem ismert geológiai folyamat áll.

A Geophysical Research Letters folyóiratban publikált kutatási eredmények szerint a mélyben lévő ásványi anyagok elmozdulása okozhatta a mag közelében a tömeg gyors átrendeződését, és ez változtatta meg a Föld mágneses terét.

A GRACE műholdakat a NASA és a Német Űrkutatási Központ (DLR) közös missziójának részeként üzemeltették, 2002-től -17-ig, az üzemanyaguk kimerüléséig voltak aktívak, és a Föld gravitációs változásainak mérését végezték. A páros műholdak párhuzamosan, egymás mögött haladtak a Föld körül, és a kutatók a két objektum közötti távolságot figyelték, hogy a bolygó gravitációs erejének esetleges változásait mérni tudják.

Ilyenfajta változásokat okozhat például a tömegkoncentráció megváltozása: sűrűbb tömeg, nagyobb gravitáció. Például az óceánban zajló áramlás, amely hatalmas víztömeget mozgat, ami helyi szinten átrendezheti a gravitációt. A szóban forgó változás azonban a Föld mélyéből származott, és nem a felszínen, vagy ahhoz közel mozgó víztömegből.

A Föld mély köpenyét, valamint a sziklás réteg és a bolygónk folyékony külső magja közötti határt még mindig nem ismerjük eléggé. A köpeny alsó része nagyrészt magnézium-szilikátból áll, és a tanulmány szerzői azt feltételezték, hogy az észlelt jelekhez kapcsolódó tömegátrendeződés a köpeny alsó részében történt: a magnézium-szilikát szerkezete nyomás hatására megváltozott, és a tömeg a Föld mélyébe került át.

