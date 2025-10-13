A holland kormány államosított egy kínai chipgyártó céget

A holland kormány egy rendkívüli lépéssel átvette az irányítást a Nexperia nevű, Hollandiában működő, de kínai tulajdonban lévő félvezetőgyártó cég fölött, a közlemény szerint „az európai technológiai biztonság és a chipellátás biztosítása érdekében”.

A Nexperia a kínai, csiahszingi központú Wingtech Technology leányvállalata, és nagy mennyiségben gyárt chipeket az autóipar, a szórakoztató elektronika és más iparágak számára. A holland gazdasági miniszter vasárnap este jelentettebe, hogy a kormány szeptemberben a termékek elérhetőségének biztosítását célzó törvényt alkalmazta a céggel szemben, hogy megakadályozza Nexperia kész és félkész termékeinek esetleges hiányát vészhelyzet esetén.

A minisztérium jelezte, hogy „súlyos vezetőségi hiányosságok és intézkedések akut jeleit” figyelte meg a Nexperiánál, amik veszélyeztethetik a kritikus technológiai képességek folytonosságát Hollandiában és egész Európában. A bejelentést követően a Wingtech részvényei a sanghaji tőzsdén a maximális napi 10 százalékos veszteséget szenvedték el.

A miniszteri rendelet értelmében Csang Hszüe-csenget, a Wingtech elnökét azonnal felfüggesztették a Nexperia Holdings ügyvezető igazgatói és a Nexperia igazgatói tisztségéből, és a Hollandiában működő cég ideiglenes külső felügyelet alá került. A napi működés folytatódik, bár az intézkedés teljes hatását még nem látják előre. A Wingtech túlzott beavatkozásnak nevezte a lépést, amely szerinte geopolitikai elfogultságon alapul, és hangsúlyozta, hogy 2019-es felvásárlása óta minden jogszabálynak és előírásnak megfelel.

A holland beavatkozás a globális kereskedelmi feszültségek, köztük az USA és Kína közötti viták és a kínai ritkaföldfémek exportjának korlátozása közepette történik, ami az európai autóiparban is aggodalmakat kelt, és további feszültséget okozhat a holland–kínai kereskedelmi kapcsolatokban.