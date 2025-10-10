Kína tovább szigorít a ritkaföldfémek terén, a védelmi ipart és a chipgyártókat célozva

Kína jelentősen kiterjesztette a ritkaföldfém-export fölötti kontrollt, kiegészítve öt új elemmel, és szorosabb ellenőrzést vezetve be a félvezető gyártóknál - számol be a Reuters, jelezve, hogy az erről szóló bejelentést nem sokkal Donald Trump és Hszi Csin-ping Dél-Koreába tervezett tárgyalásai elé időzítették.

Kína a világ legnagyobb ritkaföldfém kitermelő és feldolgozó országa, és az új szabályok betartását megköveteli a kínai alapanyagokat felhasználó külföldi ritkaföldfém-felhasználóktól is. A csütörtökön bejelentett kínai lépés arra is reagál, hogy kedden az Egyesült Államok törvényhozása szélesebb körű tilalmat szorgalmazott a chipgyártó berendezések Kínába történő exportjára vonatkozóan.

Félvezető- és chipgyár Binzhou-ban, Kínában Fotó: STR/AFP

Peking most az áprilisban bejelentett szigorításokat folytatja, amelyek akkor világszerte hiányhoz vezettek, a Fehér Ház pedig most jelezte, folyamatosan értékelik az előzetes értesítés nélküli új szabályok várható hatásait. A Fehér Ház egyik tisztviselője a Reutersnek nyilatkiozva azt mondta, nyilvánvaló, hogy Kína ellenőrzése alá akarja vonni a világ technológiai ellátási láncait.

Kína termeli a világ feldolgozott ritkaföldfémeinek és ritkaföldfém mágneseinek több mint 90 százalékát. A 17 ritkaföldfém alapvető fontosságú számos termékben, az elektromos járművektől a repülőgép-hajtóművekig és a katonai radarokig. Egy tucatnyinak az exportja mostantól korlátozott, miután a minisztérium öt további ritkaföldfémet (holmium, erbium, tulium, európium és itterbium) felvette a listára, a kapcsolódó anyagokkal együtt. Azoknak a külföldi cégeknek, amelyek ilyen anyagokkal foglalkoznak, ezen túl exportengedélyre lesz szükségük, a a végtermék kínai berendezéseket vagy anyagokat tartalmaz, vagy azokból készül. A szabályozás az Egyesült Államok által bevezetett szabályokat másolja, amelyek célja más országok Kínába irányuló félvezető-termék exportjának korlátozása.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: