A labdafixált kutyák az emberi addikcióhoz hasonló tüneteket produkálnak

Ismert, hogy miközben az emberek számos tevékenységet képesek túlzásba vinni, a munkától a vásárláson át az egészséges életmódig, a hivatalos nemzetközi betegséglistán csak a szerencsejáték- és a videójáték-addikció szerepel, mint viselkedési függőség.

A Berni Egyetem kutatói szerint a labdafixált kutyák vizsgálata vihet közelebb az emberek viselkedési függőségének megértéséhez – írja a brit Guardian. A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmányukban ismertetett kutatásukban „a játékra extrémen motivált”, egyévesnél idősebb tízévesnél fiatalabb családi kutya viselkedését elemezték. A 105 egyedet ( 56 kant, 49 szukát) és gazdáikat bevonó tesztsorozat aszerint skálázta az addiktív viselkedést, hogy az ebek ugatnak vagy nyüszítenek-e, esznek-e a csemegéjükből, ha kedvenc játékuk nem elérhető, illetve milyen intenzitással próbálják azt megszerezni akár az idegen emberektől is.

Az eredmények azt mutatták, hogy a 105 kutya közül 33 összpontszáma az előre meghatározott normál középértéknél magasabb volt, ami arra utal, hogy nagyfokú hajlamot mutatnak a függőséghez hasonló viselkedésre, és nem meglepő módon az is kiderült, hogy leginkább a terrierek és a terelő fajták egyedei ilyenek.

Labdafixált amerikai border collie Fotó: JASON WHITMAN/NurPhoto via AFP

A kutatók az emberek viselkedési függőségét leíró négy kulcsfontosságú kritérium alapján is elemezte a kutyák viselkedését. A magasfokú addikcióhoz hasonló viselkedéssel rendelkező kutyák a sóvárgás, az önkontroll-hiány tekintetében extrém magas pontszámot kaptak, egyöntetűen kiemelt fontosságúnak érzékelve saját játékszerüket.

A viselkedési függőségre való hajlam hátterében a kutatók a fajtaszelekció során rögzített genetikai tulajdonságokat sejtik, már csak azért is, mert korántsem minden magasfokú addikcióhoz hasonló viselkedést mutató egyed gazdája ösztönözte effélére kedvencét.