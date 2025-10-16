Döbbenetes fordulat: nem patkány hozta létre a híres chicagói patkánylyukat

Kutatók kiderítették, hogy nem egy patkány hagyta hátra a helyiek által chicagói patkánylyuknak elnevezett lenyomatot, ami 2024 elején tűnt fel az amerikai város egyik járdáján, számolt be a meglepő fordulatról kedden a New York Times.

Először mindenki azt hitte, hogy a lenyomat akkor keletkezett, amikor egy vándorpatkány rásétált a még nedves betonra, beleragadt és elpusztult. Ez nem is lett volna túlzottan meglepő, hiszen Chicago az Egyesült Államok egyik leginkább patkányfertőzött városa.

A patkánylyuk országos és nemzetközi ismertségéhez egy helyi művész, Winslow Dumaine járult hozzá, miután az X-en tavaly januárban megosztott róla egy képet, amit eddig több mint 5 millióan láttak:

Kutatók most megvizsgálták a patkánylyuk pontos anatómiai dimenzióit, hogy kiderítsék, milyen állat hozta létre a járdán lévő lenyomatot. A Current Biology folyóiratban közzétett tanulmányuk szerint 98,7 százalékos valószínűséggel a lenyomatot egy mókus hagyta hátra, nagyjából azonos eséllyel egy keleti szürkemókus vagy egy amerikai rókamókus. „Egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez a lenyomat nem egy patkánytól származik” – mondta Michael Granatosky, a Tennesseei Egyetem evolúciós biomechanikával foglalkozó kutatója, aki a vizsgálatot vezette.

„Nem a pontos dimenziói, vagy a keletkezésének módja volt a chicagói patkánylyuk mögötti történet motorja. Nem az számít, hogyan keletkezett, hanem hogy közelebb hozott minket egymáshoz” – mondta a lapnak Dumaine.