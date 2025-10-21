Egy új módszer lebontja a ritkaföldfém mágneseket, így könnyebb az újrahasznosításuk

Az elektronikai hulladék ritkaföldfémek kincsesbányája, de ezeknek az egyre keresettebb anyagoknak a kiválasztása és visszanyerése nem könnyű feladat. Egy kutatócsoport olyan módszert fejlesztett ki, amellyel egyszerűbben, kevesebb energiával és a jelenlegi módszereknél jóval kevesebb szennyezéssel lehet elkülöníteni a ritkaföldfémeket a hulladékból, ebben az esetben mágnesekből – adja hírül az Ars Technica. Az eljárásról szóló cikket a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban tették közzé.

Kékes neodim-oxid por, benne neodímium mágnes: a neodímium erős mágnesek gyártásához használatos Fotó: FRANK RUMPENHORST/dpa Picture-Alliance via AFP

Az eljárás szerint elektromos árammal nagyon gyorsan nagyon magas hőmérsékletre hevítik a hulladék mágneseket, majd klórgázzal reagáltatják a keverékben található nem ritkaföldfémeket. James Tour, a Rice Egyetem anyagtudományi kutatója és kollégái még évekkel ezelőtt felfedezték, hogy ez a gyors felfűtési folyamat, az úgynevezett flash joule heating, bármilyen szénforrást grafénekké, vékony, erős és vezető anyaggá alakíthat. Erre alapozva fejlesztettek ki 2023-ban egy módszert, amely gyors felfűtést és klórt használ.

Az őrölt hulladékmágneseket egy szénből készült, üvegkamrában levő platformra helyezik. Ezen áram halad át, amely másodpercek alatt hatalmas hőt termel. Ezután klórgázt engednek a kamrába, amely a nem kívánt elemek, például a vas forráspontját csökkenti. A klórgáz és a hő hatására a nem ritkaföldfém-összetevők elpárolognak és lerakódnak a kamra belsejében. A ritkaföldfémek pedig oxid vagy oxiklorid formában maradnak a szénplatformon. A végeredmény több mint 90 százalékos tisztaságú, és a hulladék mágnesekből több mint 90 százalékban visszanyerhetők a ritkaföldfémek.

A kutatók szerint az eljárásuk használatával az energiafogyasztás, az üvegházhatású gázok kibocsátása és a működési költségek 87, 84, illetve 54 százalékkal csökkennek.

