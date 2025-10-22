Nem űrszemét, hanem egy meteorológiai ballon repeszthette be a United Airlines Boeingének ablakát

Nem űrszemét, hanem egy meteorológiai ballon találhatta el múlt csütörtökön repülés közben a United Airlines 1093-as járatát – írta meg kedden az Ars Technica.

Az ütközés következtében teljesen berepedt a Denverből Los Angelesbe tartó, 11 kilométeres magasságban utazó Boeing 737 MAX 8 pilótafülkéjének egyik ablaka, és a gép pilótája a szétrepülő üvegszilánkok következtében karján könnyebb sérüléseket szenvedett.

A 134 utast szállító gép ezután sikeres kényszerleszállást hajtott végre Salt Lake City-ben, és az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság (NTSB) a Szövetségi Légügyi Hatósággal (FAA) együttműködésben megkezdte az incidens kivizsgálását.

Az első hírek és közösségi média spekulációk még arról szóltak, hogy a pilóta a gépnek nekiütköző tárgyat űrszemétként írta le. Aztán többek közt Scott Manley, fizikusként és csillagászként végzett youtuber vetette fel az X-en, hogy egy meteorológiai ballon keresztezhette a UA1093-as számú járat útját.

„Azt gondolom, hogy ez egy WindBorne ballon volt” – nyilatkozta a portálnak Kai Marshland, az időjárás előrejelzéssel foglalkozó WindBorne Systems társalapítója. Marshland szerint vasárnap este hallottak arról, hogy az egyik ballonjuknak közel lehet a UA1093-as járatát ért incidenshez, ami után azonnal vizsgálatot indítottak és ennek kezdeti eredményeit másnap reggel elküldték az NTSB-nek és az FAA-nek.

A WindBorne Systems egyik meteorológiai ballonja Fotó: WindBorne Systems

A hat évvel ezelőtt alapított cég célja, hogy időjárási megfigyeléseket gyűjtsön kis méretű, megfizethető ballonokból álló flottájával, és azok méréseit AI-alapú időjárás előrejelző modelljeibe táplálja. A WindBorne weboldalán jelenleg is az szerepel, hogy „a ballonjainkat úgy terveztük, hogy még egy valószerűtlen ütközés esetén is elég könnyűek legyenek ahhoz, hogy ne jelentsenek veszélyt”.

Ezt azóta azzal egészítették ki, hogy „a UA1093-as járatával történt incidens fényében gyorsított ütemben új biztonsági rendszereket vezetünk be” és hozzátették, hogy „bár tudomásunk szerint senki nem sérült meg súlyosan, az ilyen mértékű repülőgép károsodást elfogadhatatlannak tartjuk”.