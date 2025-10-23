A Qubit+ tartalmai Az MNB-gyűjtemény sorsa Uráli őseink Orbán nőügyei Oktatási szégyen Pszichedelikus gyógyítás Magára hagyott gyermekvédelem

Október 23-i feladvány: 999999999-ből 1956

Ész Ventura
október 23.
tudomány
268. feladvány: Kilenc kilencesből kilencet

Az alábbi kilenc kilencesből vegyél el kilenc gyufaszálat úgy, hogy 1956 maradjon!

Illusztráció: Gáspár Merse Előd
Tipp

Próbálkozz két négyjegyű szám különbségével!

Megoldás
Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.

