Október 23-i feladvány: 999999999-ből 1956
október 23.tudomány
268. feladvány: Kilenc kilencesből kilencet
Az alábbi kilenc kilencesből vegyél el kilenc gyufaszálat úgy, hogy 1956 maradjon!
Tipp
Próbálkozz két négyjegyű szám különbségével!
Megoldás
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.
