Október 23-i feladvány: 999999999-ből 1956

268. feladvány: Kilenc kilencesből kilencet

Az alábbi kilenc kilencesből vegyél el kilenc gyufaszálat úgy, hogy 1956 maradjon!

Tipp Próbálkozz két négyjegyű szám különbségével!

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.