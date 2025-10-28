A férfiaknak több mozgásra lehet szükségük, mint a nőknek, hogy megelőzzék a szívbetegségek kialakulását

Egy, a Nature Cardiovascular Research folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a férfiaknak kétszer annyi edzésre lehet szükségük egészségük megtartásához, mint a nőknek. A tanulmányhoz a kínai Hszia­meni Egyetem kutatói több mint 80 000 ember fizikai aktivitásának adatait elemezték. Azokat a nőket, akik hetente 250 percet mozogtak, 30 százalékkal kevesebb eséllyel fenyegette szívbetegség kialakulása, míg a férfiaknak ugyanennek az eredménynek az eléréséhez heti 530 percnyi, azaz közel kilenc óra edzés teljesítésére volt szükségük – számolt be a Guardian.

A tudósok a brit Biobank programban résztvevő középkorú emberek aktivitáskövető eszközeinek adatait vizsgálták. Elsőként olyan résztvevők sporttevékenységét elemezték, akiknél nem állt fenn koszorúér-betegség, ami a szívbetegségek leggyakoribb típusa. A betegség a szív koszorúereinek keringési zavarai miatt alakul ki, amit az erek szűkülete vagy elzáródása okoz.

Ennek megelőzéséhez a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) irányelvei szerint a 16 és 64 év közötti férfiaknak és nőknek egyaránt hetente legalább 150 perc közepesen intenzív, vagy 75 perc intenzív mozgást kellene végezniük. A kutatásban résztvevő egészséges nőknél heti 150 perc mozgás 22 százalékkal csökkentette a szív keringési zavarainak kialakulását a kutatás nyolcéves követési időszakában. Ezzel szemben a férfiaknál ez az érték 17 százalék volt.

Ráadásul a további vizsgálatok 5000 koszorúér-betegséggel élő férfi és nő adatainak elemzése után azt mutatták, hogy azok a nők, akik teljesítették a heti ajánlott mozgásmennyiséget, háromszor kevesebbre csökkenetették a halálozási esélyüket a követési időszakban. Ugyanakkor a tanulmány egyik vezető szerzője, Yan Wang elmondta, hogy kevesebb nő mozog rendszeresen, mint férfi.

Ugyanakkor még nem teljesen világos, hogy a nőknek miért elegendő kevesebb mennyiségű sporttevékenység az egészséges szívműködés fenntartásához, mint a férfiaknak. A kutatók feltételezései szerint azonban a jelenség hátterében a hormonális különbségek, az izomrostok felépítésének különbségei és a szervezet cukorbontó képességeinek eltérései állhatnak.