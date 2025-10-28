Egy antibiotikum előállítása során létrejövő vegyület még az antibiotikumnál is hatékonyabb lehet a szuperbaktériumok ellen

A brit Warwicki Egyetem és az ausztrál Monash Egyetem vegyészei egy új antibiotikumot fedeztek fel, amely hatásos ellenszere lehet a gyógyszerrezisztens bakteriális kórokozóknak. A Journal of the American Chemical Society folyóiratban megjelent tanulmány szerint a már régóta használt és közismert metilenomicin A antibiotikum előállítása során létrejövő köztes vegyület, a pre-metilenomicin C-lakton, hatékony gyógyszer lehet az MRSA és a VRE ellen.

Az MRSA (methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus) képes nagyon gyorsan alkalmazkodni az új antibiotikumokhoz, ezért az egyik legveszélyesebb kórokozó Európában és Magyarországon is. A másik súlyos egészségügyi kockázatot jelentő baktérium a VRE (vankomicinrezisztens enterococcus), amely gyakran kórházi körülmények között okoz problémát a legyengült immunrendszerű betegeknek, és szintén rendkívül ellenálló az eddig használt vankomicin antibiotikummal szemben.

„A bioszintézisért felelős gének törlésével két, korábban ismeretlen köztes vegyületet fedeztünk fel, amelyek mindegyike sokkal erősebb antibiotikum, mint maga a metilenomicin A” – mondta Greg Challis, a Warwicki Egyetem Kémia Tanszékének és a Monash Egyetem Biomedicina Kutatóintézetének munkatársa. Ráadásul a laboratóriumi vizsgálatok során nem alakult ki rezisztencia az új anyaggal szemben még olyan körülmények között sem, ahol a jelenleg utolsó kezelési lehetőségnek számító vankomicin már nem lenne hatékony a VRE kórokozókkal szemben.

Az antibiotikum-rezisztencia globális probléma: egy tavalyi kutatás szerint az 1990 és 2021 közötti időszakban az antibiotikum-rezisztencia miatti halálozások aránya 50 százalékkal csökkent az ötévesnél fiatalabb gyerekek körében, ugyanakkor 80 százalékkal nőtt a 70 év felettieknél. Aggasztó tendencia, hogy a 2019-es évi 1,27 millióról 2050-re évi 1,91 millióra emelkedhet az antibiotikum-rezisztencia okozta halálesetek száma.