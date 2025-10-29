Túl van első repülésén az X–59, ami feltámaszthatja a szuperszonikus légi közlekedést

Sikeresen végrehajtotta kedden első repülését az amerikai űrügynökség (NASA) halk szuperszonikus tesztgépe, az X–59 – írta meg a Reuters, ami megágyazhat a szuperszonikus utasszállítók visszatérésének.

Az X–59 első repülése 2025 október 28-án Fotó: Garry Tice/Lockheed Martin Aeronautics

A Lockheed Martin legendás Skunk Works részlege által épített X–59 kedden nem sokkal napfelkelte után emelkedett a magasba az amerikai légierő Plant 42 repülőgépgyártó üzemének kifutópályájáról, majd egy órával később landolt az Edwards Légibázison.

A gép különleges kialakítása a mérnökök várakozása szerint jelentősen csökkentheti a hangsebesség feletti repülésből eredő hangrobbanásokat, amik hangereje így inkább egy autó ajtajának becsapásához lesz hasonlítható. Ezzel a vállalat és a NASA várakozásai szerint elhárulhat a legnagyobb akadály a lakott területek feletti szuperszonikus repülés előtt.

A gép első tesztrepülésén mindössze 370 kilométeres óránkénti sebességet és 3660 méteres magasságot ért el. A 30 méter hosszú X–59, aminek kifejlesztésére eddig több mint félmilliárd dollárt költött a NASA, a későbbi teszteken éri majd el 1490 kilométer per órás (Mach 1,4) utazósebességét és 16 000 méteres utazómagasságát.

„Ez a munka fenntartja az Egyesült Államok repülésben betöltött vezető szerepét, és meg van benne a lehetőség arra, hogy megváltoztassa, miként repülünk a jövőben” – mondta Sean Duffy, a NASA ideiglenes vezetője és az USA közlekedési minisztere.

A legismertebb szuperszonikus utasszállító a francia-angol együttműködésben kifejlesztett Concorde volt, ami 1976-tól 2003-ig teljesített szolgálatot, elsősorban New York-ot Londonnal valamint Párizzsal összekötő transzatlanti repülőutakon.