A most felfedezett „második generációs” fekete lyukak is Einsteint igazolják

A LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés kutatói két pár összeolvadó fekete lyukat találtak, és úgy vélik, hogy a nagyobb lyukak mindkét összeolvadásban egy korábbi ütközés ritka „második generációs” veteránjai. A szokatlanul viselkedő két nagyobb fekete lyuk megfigyeléséről az Astrophysical Journal Letters folyóiratban október 28-án megjelent tanulmány számol be – írja a Live Science.

A gravitációshullám-detektorokból álló rendszer által detektált összeolvadások mindössze egy hónap különbséggel történtek. Az eseményekből származó gravitációs hullámjelek elemzése lehetővé tette a kutatóknak, hogy következtethessenek az érintett fekete lyukak tömegére, forgására és távolságára. A kutatók 2024. október 11-én két fekete lyukat észleltek, tömegük hatszorosa, illetve hússzorosa volt a Nap tömegének, az objektumok a GW241011 címen lajstromozott esemény során egyesültek, nagyjából 700 millió fényévnyire a Földtől. A nagyobb fekete lyuk az egyik leggyorsabban forgó fekete lyuk volt, amelyet valaha észleltek. A GW241110 jelű összeolvadást 2024. november 10-én észlelte a kutatócsoport. Az eseményben egy nyolcszoros, illetve 17-szeres naptömegű fekete lyuk olvadt egybe mintegy 2,4 milliárd fényévnyire. Ebben a nagyobb fekete lyuk a pályájával ellentétes irányban forgott, amit korábban még soha sem észleltek a csillagászok.

Fantáziarajz két egymásba olvadó fekete lyukról Fotó: Aurore Simonnet SSU/EdEon/LVK/URI

A kutatók szerint az események azért számítanak különlegesnek, mert a nagyobb fekete lyuk mindkét esetben közel kétszer akkora volt, mint a kisebb, ráadásul a nagyobb fekete lyukak a LIGO 2015-ös történelmi első észlelése megfigyelt több száz más egyesüléstől eltérően viselkedtek. A kutatók azt feltételezik, hogy a nagyobb objektumok egy „hierarchikus egyesülésnek” nevezett folyamatban jöttek létre korábban. A kutatók szerint „ezek az események erős bizonyítékai annak, hogy az univerzumban nagyon sűrű, zsúfolt helyek vannak, amelyek néhány halott csillagot összehoznak.”

A gravitációs hullámok mintázatai a kutatók szerint egybevágnak Albert Einstein, valamint Roy Kerr matematikus forgó fekete lyukakra vonatkozó elméleteivel.