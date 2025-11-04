Évtizedes őslénytani vita ért véget: nem fiatal T. rex, hanem különálló dinoszauruszfaj volt a Nanotyrannus

Különálló faj volt a kisméretű Tyrannosaurus rex-re emlékeztető, fürge ragadozó dinoszaurusz, a Nanotyrannus, ami a kréta időszak végén élt Észak-Amerika nyugati részén – erre jutott a Reuters szerint egy új kutatás, ami évtizedek után végre lezárhatja a Nanotyrannus-t övező őslénytani vitát.

Egy Nanotyrannus falka egy fiatal T. rex-et támad meg 67 millió évvel ezelőtt ezen a művészi illusztráción Illusztráció: Anthony Hutchings

Lindsay Zanno és James Napoli amerikai paleontológusok a Nanotyrannus egy különlegesen jól megőrződött fosszíliáját írták le, ami a montanai Hell Creek formációból került elő, még 2006-ban. A fosszília 66,8 millió éves, azaz néhány százezer évvel a kréta-végi kihalás előttről származik. A kutatók a Nature folyóiratban múlt csütörtökön közölt tanulmányukban a fosszília vizsgálata alapján azt állítják, hogy a Nanotyrannus-ok nem tekinthetők fiatal Tyrannosaurus egyedeknek. Ehelyett a Nanotyrannus rendszertani nem olyannyira elkülönül a Tyrannosaurus-tól, hogy külön rendszertani családba, a Nanotyrannidae-be tartozik.

Ráadásul a NCSM 40000 jelű fosszília tanulmányozása arra enged következtetni, hogy nem a már korábban ismert Nanotyrannus lancensis-en volt az egyetlen Nanotyrannus, hanem létezett egy másik, Nanotyrannus lethaeus-nak elnevezett faj is, aminek egy egyedét a „Jane”-nek elnevezett, BMRP 2002.4.1 jelű fosszília őrizte meg.

„A T. rex egy hatalmas ragadozó volt, ami ahhoz alkalmazkodott, elképesztő mértékű harapáserőt fejtsen ki. A Nanotyrannus ezzel szemben egy karcsú és fürge, zsákmányát üldöző ragadozó volt, ami köröket futhatott volna a zsarnokgyík körül” – mondta Zanno a Reuters-nek.

A kutató szerint vizsgálatuk lezárja a Nanotyrannus körüli vitákat, mert „biológiai alapon nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a Nanotyrannus egy fiatal T. rex lenne”. A Nanotyrannus testtömege egy tizede volt a T. rex-ének, 7000 helyett 700 kilogramm, testhossza pedig 12,2 méter helyett 5,5 méter volt. A Nanotyrannus és a T. rex elképesztően különbözőek – mondta Napoli, aki szerint lehetséges, hogy a két ragadozó faj időnként konfliktusba is keveredett egymással.