Az eddigi legpontosabb gondolatolvasó technológiát mutatták be japán kutatók

Japán kutatók egy olyan, úgynevezett „elmefeliratozó” technikát fejlesztettek ki, amely minden eddiginél pontosabban képes az emberi gondolatokat és vizuális észleléseket szöveggé alakítani. A Science Advances folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint a kutatók fMRI-vizsgálatok és fejlett nyelvi modellek segítségével dekódolták az agy aktivitását, miközben a vizsgálatban részt vevő hat ember több mint 2000 rövid videót nézett meg.

A kutatók olyan rendszert fejlesztettek, amely összekapcsolja az agyi aktivitásból kinyert jelentésbeli mintázatokat (vagyis hogy mit gondol vagy lát valaki) a mesterséges intelligencia által generált szöveges jellemzőkkel. Ehhez két fejlett nyelvi modellt – a DeBERTa-large és a RoBERTa-large neurális hálózatokat – használtak. A rendszer így képes volt részletes, jól felépített mondatokat alkotni arról, amit a kísérleti alanyok láttak – a leírások nemcsak az egyes tárgyakat, hanem a mozgásokat és a közöttük zajló eseményeket is pontosan visszaadták, és körülbelül 50 százalékos pontosságot értek el, ami jobb eredmény, mint amit a korábbi „gondolatolvasó” technológiák tudtak produkálni.

A kísérlet másik felében a résztvevőknek vissza kellett idézniük a látott videókat fMRI-vizsgálat közben, és az AI által generált leírások ekkor is sikeresen tükrözték a felidézett élményeket, akár 40 százalékos pontossággal. A kutatók szerint ez a technológia a jövőben segíthet azoknak, akik (például sztrók következében) elvesztették a beszédképességüket, hogy újra kommunikálni tudjanak, méghozzá nemcsak egyszerű szavak, de összetett gondolatok szintjén.

Ugyanakkor a kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a technika szélesebb elterjedése előtt fontos lesz tisztázni a felhasználásából fakadó etikai kérdéseket: az alanyok beleegyezése és a mentális magánélet védelme kulcsfontosságú. Mindenesetre a friss eredmények nemcsak sikeres klinikai alkalmazásokat vetítenek előre, hanem alapjaiban formálhatják át azt is, amit az emberi agy jelentésképzéséről gondol a tudomány.