Az emberre nem veszélyes, de a vadállományt megtizedelheti a Magyarországon megjelent myxomatózis

A mezei nyulat megbetegítő új myxoma vírus jelenlétét igazolta laboratóriumi vizsgálatokkal a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézetének és a NÉBIH Virológiai Osztályának közös kutatócsoportja. Az egyetem közleménye szerint a „vírus megjelenése komoly aggodalomra ad okot, hiszen a betegség a legtöbb esetben végzetes kimenetelű és gyorsan terjedhet a hazai nyúlpopulációban”.

Az ókori Britanniában istenként tisztelt nyulakat megbetegítő myxomatózist jellemzően szúnyogok, illetve más vérszívó rovarok terjesztik. A betegség emberekre ugyan nem veszélyes, de a vadon élő (Lepus europaeus) és házi nyulaknál (Oryctolagus cuniculus var. domestica) rendkívül magas elhullási arányt eredményez. Legszembetűnőbb tünetei a gócos elváltozások a fejen és a végtagokon, valamint a szem- és az orr körül, a kötőhártya-gyulladás, továbbá az ivarszerv és a végbélnyílás ödémás kitüremkedése.

Mezei nyúl (Lepus europaeus) Fotó: Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet

A kutatócsoport szerint a most azonosított kórokozó okozta betegség terjedésének megfékezésében kulcsszerepe van a fertőzött állatok szakszerű ártalmatlanításának, ezért a vadászok mellett a lakosságot is arra kérik, hogy ha vélhetőleg beteg vagy a betegségben elhullott nyulat találnak, azt jelezzék a hatósági állatorvosnak, illetve a Soproni Egyetem kutatócsoportjának.

A pár évvel ezelőtt Észak-Amerikában és az Ibériai-félszigeten pusztító, teljes populációkat kipusztítani képes másik vírusfertőzés ismeretében korántsem alaptalan a magyar kutatók aggodalma.