Rendkívül erős napkitörések érik el a Földet kedden és szerdán

Kedden és szerdán érhetik el a Földet a néhány napja történt napkitörések – számolt be a Space.com. A vasárnapi X1.7 kategóriájú kitörést a Nap aktív, Föld felé néző AR4274 régiójából származó koronakidobódás eredményezte, míg ugyanebben a napfolt-régióban hétfő reggel egy X1.2 erősségű kitörést is mértek.

Ezek a mágneses hatások megzavarhatják a földi elektromos hálózatok és a műholdak működését is, ugyanakkor látványos sarki fényeket is eredményezhetnek – figyelmeztetett a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA).

A sarki fényeket is a napkitörések idején a Földre érkező töltött részecskék okozzák Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance/AFP

A napkitörések a napfolt-régiókból származó, intenzív és hirtelen induló energialöketet jelentik, amelyek sugárzást és töltött részecskéket juttatnak az űrbe. Ezek a jelenségek akkor befolyásolják a földi technológiák működését, amikor a bolygó felé néző napfoltokból származó kilökések történnek. Az X osztályú napkitörések a legerősebb kategóriába tartoznak, és az X mögött szereplő szám jelzi a kitörés konkrét mértékét: az X1-es napkitörés fele olyan erős, mint az X2-es erősségű.

Korábban a NASA Napdinamikai Obszervatóriuma (SDO) számolt be napkitörésekben aktív időszakokról, amikor a Nap négy gigantikus régiójában egyszerre következtek be óriási robbanások. A tavalyi eset nem volt meglepő, mert az égitest ekkor volt a 11 éves napciklus csúcsán: ilyenkor gyakoribb a koronakidobódások és napfoltok megjelentése is, ahol a mágneses mező 2500-szor erősebb, mint a Földön.