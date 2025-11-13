„Gyakorlatilag szifiliszjárvány van Magyarországon”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nemcsak a fejlődő országokban, hanem Magyarországon is közegészségügyi problémát jelent, hogy a nemi úton terjedő betegségek egy jó részét még mindig nem kezelik megfelelően. Ennek oka egyrészt a betegséget övező szégyen, másrészt a hiányos ellátás: sok páciens csak késve jut orvoshoz, hosszú várakozási időt követően. Az állami rendszer következetlen, és gyakran az orvosok sem elég felkészültek ahhoz, hogy felismerjék a problémát.

A magánellátást viszont nem sokan engedhetik meg maguknak, aminek az a következménye, hogy rengeteg HIV-es, szifiliszes, HPV-s eset is kezeletlen marad. Ugyancsak problémát okoz, hogy a betegségek hordozói közül sokan tünetmentesek, így nem is tudják, hogy hordozók és fertőzőképesek.

Tamási Béla bőr- és nemibeteg-gyógyásszal a Qubit podcast friss epizódjában arról beszélgettünk, hogy mi állhat a szifiliszes esetek számának szinte robbanásszerű növekedésének hátterében; hogyan győzheti le az emberiség a HIV-fertőzéseket, és szóba került az is, hogy milyen megoldások léteznek a nemi úton terjedő fertőzések megelőzésére.

Tamási Béla bőr- és nemibeteg-gyógyász Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

Az állami- és a magánellátást is jól ismerő szakorvos önkéntesként találkozik a szűréssel kapcsolatos félelmekkel is, páciensei pedig megosztják vele a tapasztalataikat, és ezek lesújtó képet festenek a tájékozatlanságról, ami megnehezíti a betegségek ellátását. Tamási hisz abban, hogy a korábban sulykolt ABC-szabály (önmegtartóztatás, hűség, óvszer) helyett ma már a kombinált módszerek a megelőzés legjobb formái, amihez elérhető gyógyszeres kezelésre és szűrési lehetőségekre van szükség.

Hallgasd alább: