A Föld lakosságának négyötöde urbanizált területeken él

A Föld lakosságának több mint 80 százaléka városokban és falvakban él egy új ENSZ jelentés szerint, sokkal többen, mint ahogy azt korábban gondoltuk – írta meg kedden a New Scientist. A jelentés segít majd a világszervezetnek a fenntartható fejlődési célok elérésére tett erőfeszítések kiértékelésében, és az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet (IPCC) munkáját is támogatja.

A Világ Urbanizációs Kilátásai (World Urbanisation Prospects) című jelentés legutóbbi, 2018-as kiadása azt találta, hogy a világ lakosságának 55 százaléka él urbanizált területeken, de ez még országonként eltérő definíciót használt arra, hogy mi számít urbanizáltnak. Dániában például már a 200 lakosú településekre is így tekintenek, Japánban viszont csak az 50 000 fő felettieket veszik annak.

Sara Hertog, az ENSZ szakembere és kollégái így egy egységes definíciót állítottak fel az urbanizált területekre, amik legalább 5000 fős falvak, négyzetkilométerenként 300 fős népsűrűséggel, valamint legalább 50 000 fős városok, 1500 fős népsűrűséggel. „Most először minden országra ugyanazt a definíciót alkalmaztuk” – mondta Hertog.

A szakemberek ezután műholdfelvételeket, valamint 237 országból és régióból származó felmérések adatait használták az urbanizáció 2025-ös mértékének becslésére. Ez feltárta, hogy az emberiség 45 százaléka ma városokban él, 36 százaléka falvakban, a fennmaradó 19 százalék pedig rurális térségekben.

Az urbanizációs trend a populációk öregedését és migrációs trendeket figyelembe vevő statisztikai modelljük szerint várhatóan tovább folytatódik: 2050-re az emberiség 83 százaléka él majd városokban vagy falvakban.