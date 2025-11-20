Az Európai Bizottság késlelteti az AI-jogszabály bevezetését

Az Európai Bizottság szerdán közölte, hogy elhalasztja a magas kockázatú mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozás bevezetését az Európai Unióban. A Digitális Omnibusz nevű terv az EU digitális szabályozásainak késleltetését jelenti: az AI-jogszabályt 2024 júniusában fogadta el a bizottság, de a magas kockázatú AI-technológiákat alkalmazó szervezeteknek 2026 augusztusa helyett 2027 decemberéig kell teljes körben alkalmaznia – számolt be a Reuters.

A mesterségesintelligencia-jogszabály alapvetően azokat az AI-rendszereket értelmezi magas kockázatúnak, amik az Európai Unió termékbiztonsági jogszabályai alá esnek – például légi közlekedés és orvostechnikai eszközök, illetve a foglalkoztatással, oktatással, migrációval és kritikus infrastruktúrával kapcsolatos rendszerek. Eredeti célja az volt, hogy a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot védje, és az európai fejlesztéseket elősegítse.

A jogszabály elhalasztása azért járhat súlyos következményekkel, mert olyan döntéshozási pozíciókat is szolgáltathat a pénzügyi és egészségügyi területeken, amik eddig elő sem fordulhattak. „A javaslatok alapján egy személyt akár egy elfogult AI-modell miatt is elutasíthatnak egy hitelkérelemnél, vagy magasabb biztosítási díjakat számíthatnak fel neki az előrejelzett egészségi állapota alapján” – idézte a Euronews Peter Norwoodot, a Finance Watch vezető kutatóját és érdekvédelmi munkatársát.

Ráadásul ha az Európai Parlament elfogadja az előterjesztett Omnibuszt, az az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) feltételeivel is szembe megy. A bizottság azzal indokolta az Digitális Omnibusz szükségességét, hogy a tagállamok nem készítették elő a jogszabály adaptálását, és az európai vállalatoknak több időre van szükségük a bevezetéséhez.