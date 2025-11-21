A nemzetiségi ombudsmanhelyettes azt tette, ami egy alkotmányos rendszerben a dolga: próbálta megvédeni a sérülékenyek jogait

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Mint azt hétfőn a Qubit megírta, az ombudsmani szerepben működő Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) a hét végén eltávolította honlapjáról a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó korábbi biztoshelyettes, Szalayné Sándor Erzsébet 12 év alatt született állásfoglalásait. Szalayné nem sokkal novemberi nyugdíjba vonulása előtt két olyan állásfoglalást is közzétett, amely rendszerszintű problémákra hívta fel a figyelmet: az egyik azt vizsgálta, milyen nagy mértékű szegregáció tapasztalható a magyarországi egyházi iskolákban, a másik azt, hogy miként lehetetleníti el a romák egyes településekre való beköltözését az önazonosságinak nevezett törvény.

Először arra lehetett gyanakodni, hogy a dokumentumok véletlenül, a honlap átalakítása miatt tűntek el, de nem sokkal később kiderült, hogy a Juhász Imre (az Alkotmánybíróság volt elnöke) által vezetett hivatal szándékosan távolította el Szalayné állásfoglalásait. A két említett dokumentumot a Qubit szerdán közzétette, itt olvashatók.

Szalayné Sándor Erzsébet, az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó megválasztott helyettese (középen) leteszi az esküt 2019. november 4-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Miközben az AJBH azt állítja, hogy a dokumentumok „jogsértő módon készültek”, nem nehéz amellett érvelni, hogy az állásfoglalások valójában teljesen jogszerűen jelentek meg az intézmény honlapján, és nem igazán látszik, hogy a politikai természetű magyarázaton kívül mi más oka lehet annak, hogy eltávolították őket. Elképzelhető, hogy a két állásfoglalás tüske volt a hatalom szemében, mert olyan jogszerűségi problémákra hívják fel a figyelmet, amelyek felettébb kellemetlenek a kormány számára.

A hivatal kedden kiadott közleménye szerint

„a biztoshelyettesek az általuk figyelemmel kísért jogterületet érintő megállapításaikat az alapvető jogok biztosával folytatott szakmai egyeztetést követően kiadott elvi állásfoglalás formájában tehetik meg. A biztoshelyettesek elvi állásfoglalása nem tartalmazhat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 31-32. §-ban felsorolt, az alapvető jogok biztosa számára biztosított intézkedéseket és az elvi állásfoglalásban megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban a címzetteknek nincs az Ajbt-ben szabályozott válaszadási kötelezettsége”.

Ez azt jelenti, hogy arra, amit Szalayné írt, a címzett állami szerveknek (az önazonossági törvény által felvetett problémák esetében a kormányhivataloknak és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumnak) nem kell reagálniuk.

A közlemény így folytatódik:

„(...) megállapítható, hogy a dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó korábbi biztoshelyettese által 2025. szeptember 26-t követően készített és biztoshelyettesi döntés és utasítás alapján 2025. november hó 3-án és 4-én közzétett egyes dokumentumokban nem teljesültek a fenti követelmények, illetve a tárgyi dokumentumok jogsértő módon készültek és kerültek kiadmányozásra a nyilvánosság számára. ”

Az AJBH azt közölte, hogy a kérdéses két dokumentumon kívül Szalayné korábbi, szeptember 26. előtt készített állásfoglalását újra elérhetővé teszi a honlapján, de ez több kérdést is felvet. Vajon miért csak ez a két állásfoglalás jogellenes? És jogellenesek-e a jövő nemzedékekért felelős biztoshelyettes, Bándi Gyula állásfoglalásai is, amelyek egy kattintással továbbra elérhetők?