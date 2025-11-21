Az amszterdami Rijksmuseumban azt vizsgálják, miként hat a művészet a Parkinson-kórban szenvedőkre

Neurológus kutató dolgozik együtt az amszterdami Rijksmuseum munkatársaival egy most induló kutatásban, amely a művészet hatását vizsgálja a Parkinson-kórban szenvedőkre, írja az Art Newspaper.

Az év elején holland kutatók publikálták azt a tanulmányt, amelyből kiderült, hogy egy tízhetes kreatív művészetterápiás kurzus jelentősen csökkentette a szorongást, javította a közérzetet és némileg serkentette a kognitív funkciókat nyolc Parkinson-kórban szenvedő embernél.

A Michael J. Fox Alapítvány 200 ezer dolláros kutatási díjának köszönhetően most egy másfél éves vizsgálat fogja összehasonlítani, miként hat a Rijksmuseum gyűjteményének megismerése, a művészetek konkrét gyakorlása, illetve a művészetek hiánya az idegrendszeri degeneratív betegségben szenvedőkre.

Látogatók az amszterdami Rijksmuseumban egy Rembrandt-festmény előtt Fotó: ESRA HACIOGLU KARAKAYA/Anadolu via AFP

Bas Bloem, a nijmegeni Radboudumc Parkinson- és mozgászavarok központjának igazgatója szerint, a kísérlet elméleti alapja az, hogy a művészeti tevékenység, a művészetekkel való találkozás növelheti a dopamin szintet, ami pozitív hatással van a Parkinson-kórban szenvedőkre.

„A kreativitáshoz dopaminra van szükség, ugyanakkor a dopamin hiánya Parkinson-kórt okoz” – kommentál Bloem. „Ha pedig a Parkinson-kór tüneteinek leküzdése érdekében dopamint pótolunk, akkor ez megint csak kreativitást generál.”

Bloem és más kutatók egy kísérlet során összekötötték a betegeket egy művészcsoporttal, valamint egy „játszótérrel”, ahol tevékenységet választhattak. Az eredmények megdöbbentőek voltak, mondja Bloem: "Csökkent a szorongás és a stressz, az emberek elértek egyfajta flow állapotot. Eltűntek az akaratlan mozgásaik, a remegés, és nemcsak az alkotó tevékenység ideje alatt, hanem utána is jobban érezték magukat.”

A Rijksmuseum a hamarosan kezdődő projektjében az intézmény digitális túrát kínál a résztvevőknek, ingyenes éves bérletet és hozzáférést speciális „alacsony érzékszervi” estékhez, hogy enyhítsék a tömeg vagy a zaj okozta stresszt, és így tanulmányozhassák a hatásokat. A kontrollcsoport viszont nem fog foglalkozni a művészettel, nem kapja meg ezeket a lehetőségeket.

