Sikerült láthatóvá tenni a Parkinson-kórért felelős toxikus molekulákat az agyban

A tudósok először jelenítették meg és számszerűsítették azokat a toxikus fehérjemolekulákat, amelyek szerepet játszhatnak a Parkinson-kór kialakulásában. Ez a vizualizáció segíthet megérteni, hogy a neurodegeneratív betegség hogyan alakul ki molekuláris szinten – írja az IFLScience a Nature-ben megjelent tanulmányt ismertetve.

A Parkinson-kór világszerte mintegy 12 millió embert érint, és ez a szám a népesség elöregedésével növekszik, becslések szerint szerint 2050-re 25 millió embert érint majd.

A Parkinson-kórban szenvedő emberek agysejtjei tele vannak mérgező fehérjékkel. Ezek az úgynevezett Lewy-testek a Parkinson-kór klasszikus jelei, és egy alfa-szinuklein nevű fehérjéből épülnek fel, amely nanométernyi méretű oligomer molekulákból áll. A kutatók szerint ezeknek az oligomereknek döntő szerepük van a betegség kialakulásában és előrehaladásában. Eddig azonban nem sikerült megfigyelni ezeket a nanoméretű struktúrákat az emberi agyban.

A illusztráció Lewy-testekkel rendelkező idegsejteket ábrázol Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Brit és kanadai kutatók kifejlesztettek egy képalkotó eszközt, amely lehetővé teszi az oligomerek megfigyelését az agyszövetben. „Ha a Parkinson-kórt a legkorábbi stádiumában tudnánk megfigyelni, az sokkal többet elárulna nekünk arról, hogyan alakul ki a betegség az agyban, és miként lehet kezelni” – kommentál Steven Lee, a Cambridge-i Egyetem biofizikai kémikusa, a kutatás társszervezője. Ő és csapata mutatta be az ASA-PD-t (Advanced Sensing of Aggregates for Parkinson’s Disease) nevű új technológiát.



Az eszköz fluoreszkáló jelöléseket alkalmaz, amely az alfa-szinuklein oligomerekhez kapcsolódik a halott agyszövetben. Az ASA-PD maximalizálja az oligomerek gyenge jeleit, miközben elnyomja a háttérszövetek jeleit. „Ez az első eset, hogy ilyen méretben, közvetlenül tudjuk megvizsgálni az oligomereket az emberi agyszövetben: ez olyan, mintha nappal láthatnánk a csillagokat” – mondja Rebecca Andrews, aki Lee laboratóriumában dolgozott, és közreműködött a tanulmányban.

A kutatók összehasonlították a Parkinsonos emberek agyát hasonló korú, de nem beteg emberek agyával és bár mindkét esetben azonosítottak oligomereket, a Parkinson-kórban szenvedőknél több molekula volt. Néhány azonosított oligomer csak náluk volt jelen, a kutatók szerint ezek a betegség legkorábbi jelei, amelyek akár évekkel megelőzik az egyéb tüneteket.

