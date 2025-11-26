Halálos rendellenességgel élő középkori lovag koponyájára bukkantak Spanyolországban

Spanyol régészek egy várat vizsgáltak a közép-spanyolországi Zorita de los Canes településen, ahol a Calatrava-rend lovagjai és katonai feladatokat ellátó szerzetesei laktak a 13-15. században. A vár lovagtemetőjében több tucat, csatában meghalt ember maradványait találták meg, köztük egy halálos fejlődési rendellenességgel született harcos csontjait, amelyeken szúrás- és vágásnyomokat találtak. A felfedezést bemutató tanulmány a Heritage folyóiratban jelent meg.

A koponya bal oldali oldalnézete, amelyen látható a homlokcsont enyhe kiemelkedése. A fekete nyíl szúrt a halántékon ejtett, szúrt sebet jelöl, amit sugárirányú törések kísérnek Fotó: Carme Rissech/Heritge

A feltárt maradványok azért érdekesek, mert a régészek szerint a lovag szokatlanul hosszú és keskeny koponyája egy olyan – a középkorban még gyógyíthatatlan – rendellenességre, a craniosynostosisra utalnak, amely miatt a koponyalemezek idő előtt összeforrnak. Amikor a csecsemők megszületnek, koponyacsontjaik még különálló kis lemezek, amik segítik a szülőcsatornán történő átjutást, és az agy fejlődésének is teret hagynak. A legtöbb koponyavarrat csak a húszas évek elején forr össze, azonban a spanyol lovagnál ez a folyamat sokkal korábban lezárult, és normális esetben halálos kimenetelű agykárosodással kellett volna járnia.

A fakoporsóban eltemetett, negyvenes évei közepén járó férfi több csontja is elporladt, de a koponyán kívül fennmaradt részeken nem látszódott elváltozás, ami a régészek szerint a craniosynostosis egy fajtájára, a Crouzon-szindrómára utal. „Ennek az egyénnek a felnőttkorig tartó túlélése műtéti beavatkozás nélkül különösen figyelemre méltó, tekintettel a lehetséges szövődményekre” – írták a kutatók a tanulmányban.

Kapcsolódó cikk a Qubiten: