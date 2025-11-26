Tovább terjedt a sertéspestis Magyarországon, a legszigorúbb korlátozás alá helyezték a Szentendrei-szigetet

Afrikai sertéspestissel (ASP) fertőzött vaddisznót találtak a Szentendrei-szigeten, Tahitótfaluban. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma hétfőn megerősítette a vírus jelenlétét az elhullott állatban, majd a sziget szigorúan korlátozott besorolást kapott – számolt be a 24.hu. Ez a kategória azt jelenti, hogy a szigeten be kell tiltani a vaddisznók egyéni, vagy társas vadászatát – kivéve, ha a Helyi Járványvédelmi Központ az állatok diagnosztikai kilövését elrendeli –, minden elhullott vaddisznót fel kell kutatni és mintát venni belőlük, és a vaddisznót tartó vadaskertek állományát a vadászati év végéig fel kell számolni.

Az ASP-fenyegetettség miatt az országos főállatorvos elrendelte a Pest megyei fertőzött területek kiterjesztését, ami így négy vadgazdálkodási egységet érint. Korábban már Buda teljes területét, illetve a főváros agglomerációjának dunántúli régióját szigorúan korlátozott területté nyilvánította a Nébih: ekkor a Pilisi Parkerdőből indult a vírusfertőzöttség.

A mostani vesztegzár azért is indokolt, mert országszerte ütik fel a fejüket ASP-fertőzéses esetek: november közepén Baranya megyében lőttek ki egy fertőzött vaddisznót, ezután a Nébih 15 vadgazdálkodási területet sorolt be „fertőzött terület” kockázati kategóriába. A Kárpátalja.ma augusztusban számolt be ASP-fertőzött vaddisznóról, amikor a román határ közelében találtak sertéspestises állatot.

Bár a sertéspestis nem terjed állatról emberre, jelentős gazdasági károkat okozhat, ha átterjed a házisertés-populációkra. A betegséget az ASP kórokozója, az Asfarviridae családba tartozó, környezeti hatásoknak rendkívül ellenálló DNS vírus okozza. Ráadásul a sertéspestis fokozottan könnyen terjed – az állatok váladékaival –, és a vírusellenes állatgyógyászati készítményekkel sem kezelhető.