Az Európai Parlament betiltaná a közösségi média használatát a 16 év alattiaknak

Az Európai Parlament (EP) szerdán nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást, amelynek értelmében a 16 év alatti gyerekek számára tilos lenne a közösségi média használata, hacsak a szülők másként nem döntenek – írja a Guardian. Bár a döntés nem kötelező erejű, jelentős nyomást gyakorol az Európai Bizottságra, hogy jogalkotási javaslatot terjesszen elő, mivel egyre nagyobb az aggodalom az addiktív platformtervezés és a gyerekeket célzó algoritmusok mentális egészségre gyakorolt hatásai miatt.

A Christel Schaldemose dán EP-képviselő által készített állásfoglalás kötelezővé tenné, hogy a kiskorúak közösségimédia-használata esetén kikapcsolják az addiktív funkciókat, például a végtelen görgetés lehetőségét, az automatikusan lejátszott videókat, a túlzott értesítéseket és a különféle jutalmazási mechanizmusokat. A képviselő korábban egy olyan kutatásra hivatkozott, amely szerint minden negyedik gyereknél „problémás” vagy „diszfunkcionális” telefonhasználat figyelhető meg.

A javaslat szerint a közösségi médiához való hozzáférés alapértelmezett korhatára 16 év lenne, szülői hozzájárulással pedig 13 éves kortól lenne engedélyezhető. Az állásfoglalás továbbá rámutat arra is, hogy az EU jelenlegi digitális jogszabálya, a Digital Services Act (DSA), nem kezeli kellő súllyal az addiktív tervezési mintákat vagy a kiskorúak kihasználását, például az influenszerré válásra ösztönző pénzügyi mechanizmusok csábító erejét.

Az állásfoglalást 483 igen és 92 nem szavazattal, valamint 86 tartózkodással fogadták el, annak ellenére, hogy euroszkeptikus képviselők azzal érveltek, hogy az EU túllépi a hatáskörét. A támogatók ezzel szemben úgy vélték, hogy a döntés az uniós digitális szabályok fellazítására irányuló külső nyomás elleni kiállást is jelenti. Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter ugyanis a héten Brüsszelben járt, ahol enyhébb szabályozást sürgetett az alacsonyabb acél- és alumíniumvámokért cserébe, mire Stéphanie Yon-Courtin francia képviselő kijelentette: „Európa nem szabályozási gyarmat.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberi beszédében felszólalt „a gyerekek kiszolgáltatottságát kihasználó algoritmusok” ellen, amelyek szándékosan addiktív természetűek, és azt mondta, hogy a szülők „tehetetlennek érzik magukat az otthonukat elárasztó technológiai cunamival szemben”. Von der Leyen ígéretet tett arra, hogy az év végéig felállítanak egy gyermekvédelmi szakértőkből álló testületet a probléma kezelésére, és hogy közelről figyelik majd az ausztráliai eseményeket – ott ugyanis épp egy hasonló kérdés állt a parlament előtt, sőt azóta meg is szavazták, hogy decembertől tilos a 16 év alattiak közösségimédia-használata.