Eddig nem látott dokumentumfelvételek jelentek meg a Magyar Rádió száz évvel ezelőtti indulásáról

Negyvennyolc perces dokumentumfilmet tett közzé a Nemzeti Filmintézet a Magyar Rádió indulásának korszakáról és első évtizedeiről. A száz évvel ezelőtti alapításról és a Rádió indulásáról soha nem látott felvételeket is tartalmazó filmet a Magyar Rádió centenáriuma alkalmából teszik közzé – írja a Nemzeti Filmintézet közleménye.

A Magyar Rádió aranykora című film a húszas években készült, még némán felvett képsorokkal indul – hiszen a rádió alapításának előtörténete az a világszenzáció, amelyet Telefonhírmondó néven ismer a médiatörténet, és a világ első műsorszóró vállalkozása volt, igaz, akkor még a fővárosi telefonvonalakat használva. A film a Filmintézet egy éve indított történelmi videósorozata, a Ma 100 éve című széria részeként jelent meg.

Az 1925. december 1-én megindult rendszeres hazai rádiós műsorszórás az egyik első ilyen szolgáltatás volt, és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően sikerült a világ élvonalában maradnia.

A Lokomotiv GT által is megénekelt Gyáli úti bútorszállító kocsitól a Nemzeti Múzeum háta mögött felépült stúdiópalotáig hosszú út vezetett, a célt azonban sikerült a Magyar Rádió Részvénytársaságnak és a munkáját felügyelő és finanszírozó Magyar Távirati Irodának tíz év alatt elérnie. Az egyre korszerűsödő rádióstúdiók technikai fejlesztése mellett fontos feladat volt a sugárzás hatótávolságát is kiszélesíteni, aminek látványos antennaépítési projektjeiről szintén érzékletesen beszámoltak a filmhíradók.

