A tinédzserkori kutyatartás növelheti a fiatalok szociális készségeit

Egy friss, az iScience folyóiratban közölt tanulmány szerint a kutyákkal való együttélés csökkentheti a stressz szintjét és növelheti a kötődés kialakulásáért felelős hormon, az oxitocin termelődését. Ennek okát a kutatók részben azzal magyarázták, hogy a kutyák és gazdáik osztoznak bizonyos mikrobákon, amelyek befolyásolhatják a fiatalok társas viselkedését – számolt be a Guardian.

A vizsgálathoz a kutatók 343, mentálisan és fizikailag egészséges tizenéves felmérési adatait elemezték, akik részt vettek a Tokiói Tinédzser Kohorsz Tanulmányban, és közülük 96-an kutyatulajdonosok voltak. Azok a fiatalok, akik 13 éves korukban kutyát tartottak, jelentősen kevesebb pontot értek el egy évvel később a szociális és gondolkodásbeli problémákat, a visszahúzódás mértékét, a deviáns viselkedést és az agresszív magatartást felmérő teszteken.

A kutatók ezután elemezték a tinédzserek nyálában található mikrobákat, és azt találták, hogy a nem kutyatartó fiatalok nyálában 12 baktériumtípussal kevesebb volt, mint a kutyatartókéban. Majd a kutatók a tinédzserek nyálából származó mikrobiomot olyan tesztegerekbe ültették be, amelyeknek nem volt saját mikrobiomjuk: a kutyatulajdonos fiatalok mikrobáival rendelkező egerek sokkal nagyobb figyelmet fordítottak társaikra, mint a kontrollcsoportba tartozó állatok.

Takefumi Kikusui, a japán Azabui Egyetem munkatársa és a kutatás vezetője elmondta, hogy „ezt a viselkedést előzetes aggodalomnak vagy empatikus aggodalomnak nevezik, ami az emberek és állatok empatikus válaszának egy fajtája”. Ugyanakkor a kutatók a kutyák mikrobiomját nem vizsgálták meg, tehát „nem világos, hogy ezek a különbségek a kutyáktól származnak, vagy a kutyatartás csökkentette a stresszt, ami a mikrobiom változásához vezetett” – mondta a kutató.

