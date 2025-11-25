Ugyanazok a gének alakítják a kutyák és az emberek érzelmi világát

A Cambridge-i Egyetem kutatóinak friss tanulmánya szerint a kutyák érzelmei sokkal jobban hasonlítanak az emberéhez, mint azt korábban gondoltuk, és ennek okai a genetikában keresendők.

A kutatócsoport 1300 golden retriever genetikai kódját elemezte, összehasonlítva a vérminták adatait a tulajdonosok által kitöltött részletes viselkedési kérdőívekkel. Az eredmények genetikai összefüggéseket tártak fel olyan tulajdonságok esetében, mint a tanulásra való hajlam, az energiaszint, az idegenektől való félelem vagy az agresszió. A humángenetikai vizsgálatokkal való összehasonlítás során a kutatók 12 közös gént azonosítottak, amelyek mindkét fajban befolyásolják az érzelmi állapotokat.

Például a túlzottan aggodalmaskodó embereknél megtalálható HUNK gén golden retrievereknél szorongást okoz más kutyák körül, míg az emberi hangulatingadozással és ingerlékenységgel összefüggésben álló ASCC3 gént azoknál a kutyáknál fedezték fel, amelyek félnek a hangos zajoktól. A ROMO1 gén, amely az emberi intelligenciához kapcsolódik, a gyorsan tanuló kutyáknál is jelen van, az PTPN1 pedig golden retrievereknél a kutyák közötti agresszióval áll összefüggésben, az embereknél pedig az intelligenciával és depresszióval.

A PNAS folyóiratban megjelent tanulmány hangsúlyozza, hogy a genetika alakítja a viselkedést, így egyes kutyák egyszerűen hajlamosabbak a stresszre vagy a félelemre. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy ezek a gének nem vezetnek mindenképp konkrét viselkedéshez, csupán az érzelmi hajlamokat alakítják, de már ez is arra utalhat, hogy a kutyák rossz viselkedése gyakran belső szorongás jele lehet. A kutatók szerint a közös genetikai gyökerek megértése segíthet a tulajdonosoknak empatikusabban reagálni kutyáik félelmeire és szorongására, és segítik a felismerést, hogy az állatok érzelmi világa is részben öröklött.

