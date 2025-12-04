Az elmúlt négy évben annyi műholdat küldtünk az űrbe, mint előtte 70 év alatt

Bár az alacsony Föld körüli pályára állított műholdak a perifériára szorult országoknak széles sávú internetellátást adnak, megnövekedett számuk miatt jelentős fényszennyezést is okoznak az űrben. A NASA új, a Nature folyóiratban megjelent tanulmánya szerint négy űrteleszkóp képeit is roncsolni fogja a műholdakból származó fény a következő évtizedben.

A NASA Hubble űrteleszkópjának képei mintegy 40 százalékban, míg a NASA SPHEREx űrobszervatóriumának képei körülbelül 96 százalékban szennyeződhetnek műholdfénnyel. A kutatók az Európai Űrügynökség (ESA) tervezett ARRAKIHS obszervatóriuma és a kínai Xuntian teleszkóp esetében is mintegy 96 százalékos szennyeződést jósoltak.

A kutatók a számításokhoz a technológiák üzemeltetőinek adatai alapján modellezték a nagy műholdflották pályáit, így a SpaceX-féle Starlinkét, Kína Guowangját és az Amazonét. Majd a teleszkópok sajátosságait is figyelembe vették: pályamagasságot, mozgási pályát, látómezőt és egyéb tényezőket is. Végül megszámolták, milyen gyakran és milyen fényességgel zavarják meg a műholdak a teleszkópok felvételeit.

„Ahogy a teleszkópok a világegyetemet kémlelik, hogy feltárják a távoli galaxisokat, bolygókat és aszteroidákat, a műholdak néha áthaladnak a kamerák előtt, fényes csíkokat hagyva, amelyek eltüntetik a kozmoszból érkező halvány jeleket. Ez ismert probléma volt a földi teleszkópoknál. De eddig úgy gondoltuk, hogy az űrteleszkópok – amelyek jóval drágábbak és látszólag zavartalan rálátással rendelkeznek – szinte teljesen mentesek az emberi eredetű fényszennyezéstől” – mondta Alejandro Borlaff, a NASA kaliforniai Ames Kutatóközpontjának csillagásza.

Ez a jelenség azért vált jelentős problémává az űrkutatásban, mert a 2019-ben körülbelül 2000 alacsony Föld körüli pályán keringő műhold száma 2025-re mintegy 15 ezerre nőtt, ráadásul a NASA becslései szerint a következő tíz évben ez akár 560 ezerre is nőhet. Borlaff elmondta, hogy 2021 és 2025 között az emberiség annyi műholdat indított el, mint az azt megelőző hét évtizedben összesen. Ráadásul a műholdak Föld körüli pályára állításához használt technológiák is szennyezik a világűrt: korábban egy kínai rakéta hozott létre 700 darabból álló űrszemétfelhőt.