Leszavazták, hogy a covidvakcinák receptkötelessé váljanak az USA-ban, de káoszba fulladt az oltásbizottság ülése

Az amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy Jr. és az általa kinevezett tanácsadó testület több döntést is elhalasztott múlt heti ülésén, és nem sikerült egységes oltáspolitikai irányelveket megfogalmaznia – írja a Nature.

A járványvédelmi központ oltási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottsága (ACIP) szűk többséggel elutasította, hogy a covidvakcinák receptkötelessé váljanak, és helyette inkább az emberek egyéni döntését szorgalmazták. Ettől a döntéstől még mindenkinek hozzáférhetők maradtak a covid elleni oltások, de a megszokottól eltérő módon nem vették fel ezeket az egészségbiztosítással nem rendelkező gyerekeknek ingyenes oltásokat biztosító Vaccines for Children (VFC) programba.

Emellett a gyerekkori oltások kötelezettségével kapcsolatban is bizonytalanságok merültek fel az ülésen. A bizottság először megszavazta, hogy a VFC program továbbra is biztosítsa a kanyaró, mumpsz, rubeola és bárányhimlő (MMRV) elleni kombinált oltást a négyévesnél fiatalabb gyerekeknek, de aztán vasárnap visszavonták ezt a döntést. Eddig a szülők választhatták, hogy a gyerekük egyben kapja meg ezeket az oltásokat, azonban a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) 2009 óta lobbizik azért, hogy külön kezeljék a vakcinák beadását, amit most meg is szavazott a bizottság. Az újszülöttek hepatitisz B elleni oltásának választhatóságról szóló döntést elnapolta a Kennedy által vezetett testület.

Az testület koordinálatlansága annak az eredménye, hogy a régóta oltásellenes nézeteiről híres Kennedy júniusban az ACIP korábbi 17 tagja helyett 12 új tanácsnokot nevezett ki, és közülük öten csak néhány napja lettek a testület tagjai.

„Az ACIP feladata konkrét ajánlások megfogalmazása az oltási politikára vonatkozóan, és a mai szavazások a Covid–19-hez kapcsolódó tájékozott beleegyezési folyamatról rendkívül homályosak voltak” – mondta Sean O’Leary, az amerikai gyermekgyógyászati akadémia (AAP) fertőző betegségekkel foglalkozó gyerekorvosa.