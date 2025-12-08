Megmenekülhetnek a szumátrai tigrisek

A szumátrai tigriseket (Panthera tigris sumatrae) a kritikusan veszélyeztetett fajok között tartja nyilván a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listája, amelynek 2018-as adatai szerint a 400 egyedből álló világpopuláció a Panthera tigris sondaica családhoz sorolt fajok még élő képviselője miután a jávai és a bali tigrisek már a 20. században kihaltak.

A Frontiers in Conservation Science folyóiratban megjelent tanulmány szerzői viszont azt állítják, hogy a szigorú természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően mára háromszorosára nőtt a Szumátrán vadon élő állomány – írja az ausztrál Connect Sci portál.

Nyugat-Szumátra sűrűn lakott részén befogott és később áttelepített szumátrai tigris 2025. március 12-én Fotó: ADI PRIMA/Anadolu via AFP

A jelentős létszámnövekedést a 2023-ban és 2024-ben készült kameracsapdás felvételek igazolják.

Az amerikai Yellowstone Nemzeti Parknál háromszor nagyobb kiterjedésű, 44 százalékában érintetlennek minősülő, zsákmányban gazdag, változatos terepadottságú vadon ideális élőhelye a ragadozóknak. A tanulmány szerint olyannyira, hogy a nemzeti parki védelem alatt nem álló területen is 27 egyedet azonosítottak részén a kameracsapdák.