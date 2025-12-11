Át kellett szervezni a Nemzetközi Űrállomás ellátását, miután megsérült egy orosz indítóállás

Felgyorsítja az amerikai űrügynökség (NASA) két teherűrhajó indítását, hogy garantálják a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó űrhajósok ellátását, miután súlyos meghibásodást szenvedett egy kulcsfontosságú orosz indítóállás – írta meg szerdán az Ars Technica.

A NASA a SpaceX Cargo Dragon teherűrhajójának következő küldetését (CRS-34) 2026 júniusa helyett 2026 májusában, az eggyel későbbit (CRS-35) pedig 2026 novembere helyett 2026 augusztusában indítja majd.

A SpaceX Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakozó Cargo Dragon teherűrhajója, 2022 januárjában Fotó: NASA

A portálnak nyilatkozó források a küldetések előbbre hozását a november végi, bajkonuri incidenssel indokolták, aminek során jelentős károk keletkeztek az egyetlen, jelenleg Szojuz hordozórakéták indítására képes orosz indítóállásban. A Szojuz rakétán utazik az ISS-re űrhajósokat szállító Szojuz űrhajó, valamint a rakományt szállító Progressz űrhajó is.

Az orosz űrügynökség a NASA-t arról tájékoztatta, hogy az indítóállás kijavítása legalább négy hónapba telhet, és így a következő Progressz fellövésre legkorábban 2026 márciusában kerület sor. Az ugyanakkor nem garantált, hogy a kazahsztáni tél során végzett javítási munkálatokkal az orosz szakemberek időben végeznek majd.

Az amerikai űrügynökség döntése nyomán az űrállomás étellel, vízzel és oxigénnel történő ellátása még akkor is biztosított marad, ha a Progressz indítása meghiúsul jövő tavasszal. Ráadásul a NASA a SpaceX mellett a Northrop Grummanra is tud támaszkodni, aminek jövő áprilisban már fellövésre kész lehet Cygnus teherűrhajója.