Donald Trump szabadjára engedné az AI-cégeket a technológiai dominancia érdekében

Donald Trump megvonja a finanszírozási támogatásokat azoktól az amerikai államoktól, amelyeknek a mesterséges intelligencia szabályozási törvényei a Trump-adminisztráció szerint hátráltatják az USA technológiai vezérszerepét – írja a Reuters. Az amerikai elnök és tanácsadói szerint az ötvenféle szabályzási rendszer akadályozza Amerika technológiai fejlődését, ezért az AI-cégeknek szabad kezet adnának a fejlesztéseikben.

Trump deregulációs törekvéseit a kínai AI-technológiák rohamos fejlődése motiválja, amelyekkel Amerika szeretné tartani a versenyt. Az új rendelet szerint a kereskedelmi miniszternek az elnök prioritási szempontjai alapján felül kell vizsgálnia az állami AI-törvényeket: ha ezek nincsenek összhangban Trump elképzeléseivel, akkor a miniszternek meg kell tőlük tagadnia a széles sávú internet infrastruktúrájának fejlesztésére szánt 42 milliárd dolláros alaphoz való hozzáférést.

Ugyanakkor Don Beyer demokrata képviselő elmondta, hogy az államok szabályozásait ellehetetlenítő rendelet a „törvényen kívüliek vadnyugatát” teremti meg az AI-cégeknek. Ráadásul többek között a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI, a Google (és anyacége, az Alphabet), a Meta Platforms és az Andreessen Horowitz kockázatitőke-befektetési cég, vagyis a mesterségesintelligencia-ipar legnagyobb amerikai szereplői sürgetik a szövetségi kormány lépéseit a szigorú állami elvárásokkal szemben.

Az államok már próbálták lekövethetőbbé tenni az AI-cégek tevékenységeit, így a republikánus floridai kormányzó, Ron DeSantis egy olyan AI-jogi nyilatkozatot javasolt, amely a fogyasztó- és adatvédelmet, illetve a szülői felügyeletet támogatná. Több állam is betiltotta az AI-generált, engedély nélküli politikai deepfake-ek és szexuális tartalmak készítését. Ugyanakkor Trump rendeletében felszólította adminisztrációját, hogy a Kongresszussal együttműködve hozzanak létre egy olyan törvényt, ami megtiltja az AI állami szabályozását. A mesterségesintelligencia-rendszerek korlátozása Európában is elmaradt, de itt az uniós vezetők arra hivatkoztak, hogy az érintett cégeknek több időre van szükségük az AI-szabályozások bevezetéséhez.

