Kevesebb eséllyel alakulhat ki demencia azoknál, akik több zsíros sajtot esznek

Egy Svédországban végzett friss kutatás összefüggést talált a napi 50 gramm vagy annál több, magas zsírtartalmú sajt fogyasztása és a demencia kialakulásának alacsonyabb esélye között – írja a Science Alert. A kutatók szerint a jótékony hatású sajtok közé tartozik a brie, gouda, cheddar, parmezán, gruyere és mozzarella, amelyek zsírtartalma magasabb, mint 20 százalék. A kutatók 25 éven keresztül követték nyomon közel 28 ezer svéd felnőtt étkezési szokásait és egészségügyi állapotát, amely idő alatt a résztvevők közül 3208-an estek át demencián.

A résztvevőknek hétnapos étkezési naplót kellett vezetniük, az ételfogyasztásuk gyakoriságát is fel kellett jegyezniük, illetve részletes interjút is készítettek velük az ételeik elkészítéséről és étkezési szokásaikról. Majd a kutatók a résztvevők sajtfogyasztási adatait összehasonlították a demencia kialakulásának kockázatával: azok közül, akik napi 50 gramm, vagy annál több sajtot fogyasztottak, tíz százaléknál alakult ki demencia, míg azoknak, akik 15 grammnál kevesebbet fogyasztottak ezekből az ételekből, a 13 százalékuk volt érintett a betegségben.

A Lundi Egyetem kutatói a Malmö Diet and Cancer kohorton alapuló elemzésben arra az eredményre jutottak, hogy az életkor, a nem, az iskolázottság és az általános étrend figyelembevételével azok, akik napi 50 grammnál több magas zsírtartalmú sajtot fogyasztottak, 13 százalékkal alacsonyabb teljes demenciakockázattal rendelkeztek azokhoz képest, akik napi 15 grammnál kevesebbet ettek ezekből a sajtokból. „Tanulmányunk azt találta, hogy bizonyos magas zsírtartalmú tejtermékek valójában csökkenthetik a demencia kockázatát, ami kihívást jelent néhány, a zsírral és az agy egészségével kapcsolatos hosszú ideje fennálló feltételezéssel szemben” – nyilatkozott Emily Sonestedt, a Lundi Egyetem táplálkozási epidemiológusa.

Ugyanakkor a kutatók felhívták a figyelmet, hogy az étrend- és életmódbeli változások miatt fenntartásokkal kell kezelni az eredményeket. A demencia, amiről tavaly filmet is készítettünk, évente közel 10 millió embert érint globálisan, és a becslések szerint a 2021-es 57 millió demenciás esetszám 2050-re 153 millióra is nőhet, amelynek kezelésére egy másik kutatás szintén alternatív megoldást kínál: eszerint a pörkölt földimogyoró elfogyasztása is javíthatja az agyműködést és a memóriát.