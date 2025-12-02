Úgy tűnik, a földimogyoró bevált az agyi funkciók és a memória javítására

Holland kutatók szerint napi hatvan darab sózatlan, héjában pörkölt földimogyoró elfogyasztása javítja az agyműködést és a memóriát. Egy, a Maastrichti Egyetemen végzett kísérlet végén, a négy hónapos földimogyoró fogyasztás tapasztalata az volt, hogy jót tett az agy homlok- és halántéklebenyeinek, fokozta az agyi véráramlást, és javította a leírt, vagy szóban közölt információk megjegyzésének képességét – számol be az Independent.

A harmincegy egészséges résztvevővel zajlott kutatás alapján az agyi véráramlás 3,6 százalékkal, a memória pedig 5,8 százalékkal javult. Ez pedig csökkentheti a demencia kockázatát is.

A vizsgálatot 60 és 75 év közötti személyeken végezték, akik nem fogyaszthattak más dióféléket vagy diót tartalmazó termékeket. A kutatók elemezték a kognitív teljesítményüket, valamint MRI-vizsgálatokat is végeztek rajtuk annak feltárására, hogy a földimogyoró fogyasztása milyen hatással van az agyi egészségükre.

„Az agyi véráramlás, vagyis, hogy mennyi vér áramlik át, oxigént és tápanyagokat szállítva, az agyi érrendszer működésének fontos jelzője” – magyarázza Dr. Peter Joris, az egyetem Táplálkozástudományi és Mozgástudományi Tanszékének docense. „Azt találtuk, hogy a sótlan, pörkölt földimogyoró hosszú távú fogyasztása összességében javította agyi véráramlást, ami arra utal, hogy javult az agyi érrendszer működése is. Hogy érzékeltessük ennek jelentőségét: az agyi véráramlás az öregedéssel évente 0,37 százalékkal csökken.”

Ugyanez a kutatócsoport pár évvel ezelőtt a szójabab fogyasztás előnyeit vizsgálta, két éve pedig a diófélék jótékony hatását kezdte el kutatni. Joris és csapata úgy véli, hogy a kulcs a földimogyoró tápanyagtartalma, különösen a szójával és más diófélékkel összevetve. A jótékony hatás részben egy aminosavhoz, az L-argininhez köthető, de telítetlen zsírsavak, rostok, növényi vegyületek és gyulladáscsökkentő antioxidánsok szintén javíthatják az agyi véráramlást.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: