Rakd ki a fenyőfát a zöld elemekből!

Molnár Lászlótól, a Zagyvai András játéktervező verseny kétszeres győztesétől kaptuk az alábbi fejtörőt karácsonyra.

277. feladvány: Fenyőfa pentominókból

Hogyan lehet az alábbi fenyőfa koronáját hézagmentesen kirakni a fenyő alatti hat darab pentominó elem segítségével? Mindegyik elem öt kis négyzetből áll, és át szabad őket fordítani a másik oldalukra, azaz tükrözhetők!

Megoldás Természetesen az alábbi megoldás tükrözöttje is jó megoldás. Te tudsz másikat? Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.