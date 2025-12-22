Rakd ki a fenyőfát a zöld elemekből!
Molnár Lászlótól, a Zagyvai András játéktervező verseny kétszeres győztesétől kaptuk az alábbi fejtörőt karácsonyra.
277. feladvány: Fenyőfa pentominókból
Hogyan lehet az alábbi fenyőfa koronáját hézagmentesen kirakni a fenyő alatti hat darab pentominó elem segítségével? Mindegyik elem öt kis négyzetből áll, és át szabad őket fordítani a másik oldalukra, azaz tükrözhetők!
Tipp
Egy kis segítség a kezdéshez:
Be tudod fejezni?
Megoldás
Természetesen az alábbi megoldás tükrözöttje is jó megoldás. Te tudsz másikat?
Ha szereted a fejtörőket, tekintsd meg korábbi feladványainkat is! Ha megjegyzésed lenne, vagy feladványt javasolnál, írj az eszventura@qubit.hu e-mail címre! Ha pedig tetszik a rovat, ezt a Vendégkönyvben kifejezésre juttathatod.
Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.