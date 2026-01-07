Londonban akár ugyanazt a fenyőfát is ki lehet bérelni a következő karácsonyra

Londonban több megoldást is kifejlesztettek a karácsonyfa-kidobások csökkentésére: a fenyőfákat újra lehet bérelni, a hulladékba kerülő fenyőkből pedig építőanyagot is készítenek. A már négy éve működő London Christmas Tree Rental karácsonyfabérléssel foglalkozó vállalkozás, ahol „a weboldalunkon lehet bérelni, kiválasztod az időpontokat, elmész az egyik gyűjtőpontra kiválasztani a fát, locsolod, visszahozod, aztán tovább nő” – idézi a cég alapítóját, Jonathan Mearnst a BBC.

Karácsony után a már nem használt fákat London négy pontján gyűjtik, majd visszaszállítják őket egy farmra, ahonnan a következő évben a felhasználók akár a „saját” karácsonyfájukat is újra kibérelhetik. Ugyanakkor az emberek nem mindig a cserépben nevelkedő fenyőket választják az ünnepekre, így a vágott fenyők begyűjtésére az önkormányzatok külön gyűjtési szolgáltatást biztosítanak arra kijelölt napokon. Ez a lehetőség azonban még mindig nem jelentett teljes körű megoldást: a szintén Londonban alapított ORNA Group építőanyaggá alakítja a már nem használt karácsonyfákat.

Az ORNA-nál a háztartásokból és vállalkozásoktól begyűjtött igazi fenyőfákat ledarálják, és természetes kötőanyagokkal kombinálva egy nedves és homogén anyagot hoznak létre belőle. Ráadásul London legtöbb kerületében már elérhetők karácsonyfa-újrahasznosító programok is, ugyanis a Carbon Trust, az Egyesült Királyság kormánya által létrehozott fenntarthatósági szervezet felmérései szerint egy igazi karácsonyfa nevelése és árusítása 3,5 kg szén-dioxid kibocsátásával, míg egy vágott, kétméteres fa akár 16 kg-os karbonlábnyommal is járhat, miután hulladékká válik.

Kapcsolódó cikk: